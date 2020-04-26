Писатель рассказал, чего Путин параноидально боится

Владимир Путин параноидально боится покушений, поделился писатель / Reuters

Российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович утверждает, что президент Российской Федерации Владимир Путин параноидально боится покушений.

Значительная часть деятельности главы РФ посвящена сохранению своей жизни, рассказал литератор в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам собеседника, Путин, конечно, параноик.

"…он сам себя отрезал от реальности… он боится покушений, он параноидально боится покушений… этому посвящена значительная часть его деятельности – просто сохранению своей жизни. У него есть основания – уже давно, на такое поведение… там поле непаханое для психиатров", – заявил Шендеровичем.

Писатель добавил, что Путин – человек, который на его глазах 20 лет занимается растлением России.

"...вырастил уже два поколения растленных, которые… ничего другого просто не слышали и не видели…", – утверждает он.Читайте также"Панический страх": экс-депутат Госдумы раскрыл интересный факт насчет президентства Путина

Напомним, капитан 1-го ранга военно-морских сил США в отставке, экс-начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах говорил, что Владимир Путин живет в страхе, боится даже самого себя.