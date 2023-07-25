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"Путин был "парализован": в WP рассказали о панике в Кремле во время мятежа Пригожина

Анна Ярославская
25 июля 2023, 13:19 обновлено 25 июля, 13:27
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Когда утром 24 июня Пригожин совершил попытку мятежа, Путин не мог действовать решительно. В течение большей части дня не было отдано ни одного приказа.
Евгений Пригожин, Владимир Путин
Когда Пригожин совершил попытку мятежа, Путин был "парализован" / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Российские спецслужбы предупреждали кремлевского диктатора Владимира Путина о подготовке мятежа лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина за два-три дня до его начала.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на источники, были приняты меры по усилению безопасности на нескольких стратегических объектах, включая Кремль. Там был увеличен штат президентской охраны и роздано больше оружия, но в остальном никаких действий не было предпринято.

При этом пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков назвал такие оценки разведки якобы "чепухой", добавив, что их распространяют "люди, у которых нет никакой информации".

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Когда утром 24 июня Пригожин совершил попытку мятежа, Путин был "парализован" и не мог действовать решительно. В течение большей части дня не было отдано ни одного приказа.

"У Путина было время, чтобы принять решение о ликвидации (мятежа - ред.) и арестовать организаторов. Затем, когда это начало происходить, был паралич на всех уровнях... Был абсолютный ужас и растерянность. Долгое время они не знали, как реагировать", - рассказал один из европейских чиновников по безопасности.

Не имея четких приказов, местные военные и силовые структуры приняли решение не пытаться остановить хорошо вооруженные войска "Вагнера". Многие на местном уровне не могли поверить, что восстание могло состояться без определенной договоренности с Кремлем.

"Местные власти не получали никаких команд от руководства. С нашей точки зрения, это самый большой признак нездоровой ситуации внутри России. Авторитарная система сформирована таким образом, что без очень четкой команды от руководства люди ничего не делают. Когда руководство находится в смятении и беспорядке, такая же ситуация на местном уровне и даже хуже", - заявил высокопоставленный украинский силовик.

Беспорядок в Кремле также отражает углубление разногласий внутри страны-агрессора РФ относительно ведения войны в Украине. Как заявили европейские чиновники по безопасности, многие, в том числе в высших эшелонах служб безопасности и военных, поддерживают стремление Пригожина устранить высшее военное руководство России.

Один высокопоставленный чиновник НАТО сказал, что некоторые высокопоставленные лица в Москве, похоже, готовы объединиться вокруг Пригожина, если ему удастся добиться выполнения своих требований.

Но другие представители силовых структур были в ужасе от попытки мятежа и беззубой реакции Кремля. Они были убеждены, что это ведет Россию к периоду глубочайших потрясений.

"Был беспорядок. Можно спорить о его глубине, но согласия действительно не было", - сказал высокопоставленный представитель российских дипломатических кругов.

Представители российской элиты заявили, что разногласия по ведению войны и отношению к ней российского военного руководства будут продолжаться, несмотря на пиар-кампанию Кремля, направленную на то, чтобы продемонстрировать, что Путин контролирует ситуацию.

Отсутствие руководства со стороны Кремля во время кризиса значительно ослабило Путина, считают его критики.

"Путин показал себя человеком, который не способен принимать серьезные, важные и быстрые решения в критических ситуациях. Он просто спрятался. Это не было понятно большинству российского населения. Но это очень хорошо понятно путинской элите. Он больше не является гарантом их безопасности и сохранения системы", - сказал Геннадий Гудков, бывший полковник российских спецслужб, а ныне оппозиционный политик в изгнании.

"Россия - это страна мафиозных правил. И Путин совершил непростительную ошибку. Он потерял свою репутацию самого жесткого человека в городе", - сказал высокопоставленный московский финансист, связанный с российскими спецслужбами.

Военный мятеж Пригожина

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников.

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

По данным Telegram-канала Генерал СВР, Пригожину помогали друзья из Генштаба РФ.

26 июня Пригожин начал оправдывать свои провальные попытки устроить бунт в РФ. По его словам, поход на Москву был организован, якобы чтобы не допустить закрытие ЧВК, а диктатора Путина он свергать не собирался.

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