"Путин, это не санкции, это специальная финансовая операция": в Финляндии знатно потроллили Россию

Владимир Путин / Reuters

Финский журналист Юсси Тууленсуу оставил довольно ядовитый и издевательский комментарий по поводу нападения Российской Федерации на Украину и санкций против российских агрессоров. Такая информация есть на его странице в сервисе микроблогов Twitter.

Юсси Тууленсу является главным редактором издания "Aamulehti".

"Мистер Путин, это не санкции. Это специальная финансовая операция. Мы здесь, чтобы спасти вашу экономику!" – написал журналист.

Читайте также"Издеваются над нами, как хотят": чем обернулась массовая "эвакуация" на Донбассе

Напомним, ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в ходе специального заседания Генассамблеи, посвященного осуждению российской войны против Украины, прямо поиздевался над президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

Реклама

"Это безумие. Если он хочет убить себя, ему не нужно применять ядерный арсенал – он должен сделать то же самое, что и парень в Берлине в своем бункере в мае 1945 года", - сказал он.