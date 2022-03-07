"Путин, это не санкции, это специальная финансовая операция": в Финляндии знатно потроллили Россию

Юсси Тууленсу, главный редактор издания "Aamulehti", в весьма злостной форме поиздевался на Владимиром Путиным и Россией.
Финский журналист Юсси Тууленсуу оставил довольно ядовитый и издевательский комментарий по поводу нападения Российской Федерации на Украину и санкций против российских агрессоров. Такая информация есть на его странице в сервисе микроблогов Twitter.
Юсси Тууленсу является главным редактором издания "Aamulehti".
"Мистер Путин, это не санкции. Это специальная финансовая операция. Мы здесь, чтобы спасти вашу экономику!" – написал журналист.
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Напомним, ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в ходе специального заседания Генассамблеи, посвященного осуждению российской войны против Украины, прямо поиздевался над президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.
"Это безумие. Если он хочет убить себя, ему не нужно применять ядерный арсенал – он должен сделать то же самое, что и парень в Берлине в своем бункере в мае 1945 года", - сказал он.