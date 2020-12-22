Путин и Макрон обсудили ситуацию в Украине: о чем говорили

Путин и Макрон обсудили Украину и Нагорный Карабах / Reuters

22 декабря президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили несколько тем, включая урегулирование конфликта на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба Кремля, президенты в телефонном разговоре высказали заинтересованность в активизации усилий по реализации ключевых положений Минских соглашений 2015 года, а также решений, принятых на нормандском саммите 9 декабря 2019 года в Париже.

При этом Путин настаивал на необходимости выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам урегулирования, включая правовое оформление особого статуса Донбасса и закрепление в национальном законодательстве "формулы Штайнмайера".

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Президенты Франции и России договорились продолжать работу в рамках нормандского формата.

Также в телефонном разговоре, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Президент России заверил, что обстановка в регионе стабилизируется, а договоренности, зафиксированные в его совместном заявлении с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении от 9 ноября в целом выполняются.

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