Путин и Макрон обсудили ситуацию в Украине: о чем говорили

Лидеры договорились продолжать работу в рамках "нормандского формата".
22 декабря президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили несколько тем, включая урегулирование конфликта на Донбассе.
Как сообщает пресс-служба Кремля, президенты в телефонном разговоре высказали заинтересованность в активизации усилий по реализации ключевых положений Минских соглашений 2015 года, а также решений, принятых на нормандском саммите 9 декабря 2019 года в Париже.
При этом Путин настаивал на необходимости выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам урегулирования, включая правовое оформление особого статуса Донбасса и закрепление в национальном законодательстве "формулы Штайнмайера".
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Президенты Франции и России договорились продолжать работу в рамках нормандского формата.
Также в телефонном разговоре, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Президент России заверил, что обстановка в регионе стабилизируется, а договоренности, зафиксированные в его совместном заявлении с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении от 9 ноября в целом выполняются.
Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина и Россия не могут договориться по вопросам урегулирования конфликта из-за разного понимания алгоритма реализации Минских соглашений. Москва настаивает на проведении выборов в ОРДЛО перед тем, как будут выведены оттуда российские войска. Украина с этим не согласна и настаивает на реализации противоположного сценария.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия не собирается идти на компромисс Украине по Донбассу. Единственный вопрос, в котором Москва готова уступить Киеву – это разведение войск, так как такой маневр выгоден россиянам.
- Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря отметил, что Киев не планирует отказываться от интеграции в НАТО в обмен на прекращение конфликта на Донбассе.