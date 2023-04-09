Путин – "мухожук", его свергнут или он помрет: Гиркин жестко наехал на диктатора РФ

Российский диктатор может "помереть" или его могут "свергнуть", не исключил Игорь Гиркин.

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Игорь Гиркин жестко наехал на Владимира Путина / УНИАН, Скриншот YouTube

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о том, что диктатора Владимира Путина могут свергнуть на фоне катастрофических провалов оккупантов РФ в Украине.

При этом он подчеркнул, что российский диктатор может "помереть" или его могут "свергнуть", однако заменить его на сегодня в РФ некем. Соответствующее видео уже опубликовано в Сети.

"Вице-президента у него нет, на посту руководителя Госдумы [гомосексуалист] (нецензурно, - ред.), бабушка сумасшедшая – во главе Сената... Все фигуры, которые формально могут его заменить в случае "не дай бог чего", они все или вообще не популярны, или анекдотичны. Он сам это сделал", — плачется российский террорист.

видео дня

При этом он напомнил, что нынешний хозяин Кремля – "мухожук", "сам создал такую замечательную систему".

Игорь Гиркин не исключил свержения Владимира Путина / Скриншот

Вместе с тем "Стрелок" отверг любые "миротворческие опперации" российских войск, так как у РФ "большая война с огромными потерями".

"Поэтому когда некоторые идиоты накручивают цифры потерь украинских, они не думают, какие мысли возникают в отношении наших собственных потерь, учитывая, что последние полгода мы терпим одни сплошные поражения на самом деле. Серьезные поражения", — скулит бывший предводитель боевиков "ДНР".

Игорь Гиркин истерит из-за потерь оккупантов РФ в Украине / Скриншот

Ранее Гиркин снова прошелся по министру обороны РФ Шойгу. Он назвал его "тупым, как пробка" и заявлял, что Шойгу "редкое сочетание дурака, вора и мерзавца".

Напомним, ранее Игорь Гиркин раскритиковал российское военное командование за сооружение неэффективных линий сдерживания на фронте Вооруженых сил Украны. По его словам, такие инженерные сооружения устарели, по меньшей мере, на 80 лет.

По словам террориста, такого рода железобетонные конструкции на сегодняшний день уже не эффективны.

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