Путин не собирается останавливать войну против Украины и идти на переговоры с Зеленским – Белый дом

Путин не стремится к переговорам с Зеленским по завершению войны - Кирби / Коллаж УНИАН

Президент страны-агрессора России Владимир Путин мог бы завершить войну против Украины без переговоров в том случае, если бы вывел свои войска с территории государства. Однако на данный момент нет предпосылок относительно принятия такого решения. Война могла бы завершиться в краткосрочной перспективе при условии переговоров Путина и президента Украины Зеленского. Но Путин в диалоге не заинтересован. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

В интервью Дождю он рассказал о том, что война была бы быстро закончена даже без переговоров, если бы Путин вывел свои войска с территории украинского государства.

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"Это не война со США, это не война с НАТО. Путин выбрал начать войну с Украиной и украинцами. И, к сожалению, ничего из того, что мы наблюдаем сегодня, не позволяет нам питать какие-либо надежды на то, что он готов положить конец этой войне, убийствам мирных украинцев", - сказал Кирби.

По его словам, войну затягивает только Путин, который демонстрирует отсутствие готовности идти на переговоры с президентом Украины Зеленским.

"Путин мог бы закончить войну сегодня, если бы согласился вывести свои войска и добровольно сесть с Зеленским за стол переговоров, чтобы обсудить завершение этого конфликта. Конечно, Зеленский должен сам решать, готов ли он к переговорам, и мы должны уважать его как верховного главнокомандующего. Очевидно, что в последние дни и Путин демонстрирует, что не заинтересован в этом", - подчеркнул Джон Кирби.

Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сделал заявление о том, что Украина не согласится на заморозку войны с Россией, либо же подписание новых "Минских соглашений". По словам Данилова, украинцы не к этому не готовы. Однако на Западе уже призывают к "диалогу" с Путиным на фоне роста цен на энергоносители и в ожидании тяжелой зимы.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что контрнаступление ВСУ может затянуться.

Украинские войска работают над разрушением тылов и логистики российских подразделений по всей линии фронта. Наступление будет проводиться не только на южном фронте.

Президент Владимир Зеленский акцентировал внимание на серьезных боях на многих участках фронта. Сложная ситуация на юге, в Харьковской области и на Донбассе.

Гарант подчеркнул, что ВСУ уничтожают ударный арсенал российских вражеских сил.

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