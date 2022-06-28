Путин получит еще больше НАТО возле границ России - Столтенберг

В декабре прошлого года Путин, прикрываясь гарантиями безопасности, требовал прекратить расширение альянса.
Президент России Владимир Путин в ближайшее время получит еще большее присутствие НАТО возле российских границ, говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга после подписания меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией, который открывает скандинавским странам путь на вступление в альянс.
"То, что происходит сейчас - это самый быстрый процесс присоединения к НАТО… И это четкий месседж президенту России Владимиру Путину о том, что двери НАТО открыты", - отметил он.
По его словам, в декабре прошлого года Путин, прикрываясь гарантиями безопасности, требовал прекратить расширение альянса.
"Он хотел меньше НАТО, но сейчас Путин получит больше НАТО возле своих границ", - добавил Столтенберг.
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что Анкара выступает против интеграции Финляндии и Швеции в НАТО. Как полагают в турецком государстве, эти страны "похожи на гостевые дома для террористических организаций". По словам Эрдогана, в Швеции и Финляндии ведут свою деятельности представители Рабочей партии Курдистана – организации, которую Анкара считает террористической группировкой.
В Швеции в ответ на заявление Эрдогана отметили, что готовы к урегулированию сложившихся разногласий. В Стокгольме акцентировали внимание на отсутствие противоречий по вопросу вступления Стокгольма и Хельсинка в НАТО во время дискуссии с турецким внешнеполитическим ведомством.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара готова к диалогу, направленному на устранение препятствий для интеграции Швеции и Финляндии в НАТО.
"Было предложено совместно работать над устранением опасений турецкой стороны", - подчеркнул Чавушоглу.
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