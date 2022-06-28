Турция дала добро и поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Конкретные шаги по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс будут обсуждены в ближайшие два дня.
Турция не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
Как заявил президент Финляндии Саули Ниинисте после саммита, стороны договорились подписать соответствующий меморандум.
Отмечается, что сегодня Турция, Финляндия и Швеция провели встречу при участии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
"По итогам этой встречи наши министры иностранных дел подписали трехсторонний меморандум, подтверждающий, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО", - рассказал Ниинисте.
По его словам, конкретные шаги по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс будут обсуждены в ближайшие два дня.
Также он отметил, что, согласно меморандуму, Финляндия, Швеция и Турция обязуются оказывать полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга.
Напомним, ранее Турция блокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Анкара обвиняла Стокгольм и Хельсинки в "поддержке террористов".
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Вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что Анкара выступает против интеграции Финляндии и Швеции в НАТО. Как полагают в турецком государстве, эти страны "похожи на гостевые дома для террористических организаций". По словам Эрдогана, в Швеции и Финляндии ведут свою деятельности представители Рабочей партии Курдистана – организации, которую Анкара считает террористической группировкой.
В Швеции в ответ на заявление Эрдогана отметили, что готовы к урегулированию сложившихся разногласий. В Стокгольме акцентировали внимание на отсутствие противоречий по вопросу вступления Стокгольма и Хельсинка в НАТО во время дискуссии с турецким внешнеполитическим ведомством.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара готова к диалогу, направленному на устранение препятствий для интеграции Швеции и Финляндии в НАТО.
"Было предложено совместно работать над устранением опасений турецкой стороны", - подчеркнул Чавушоглу.
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