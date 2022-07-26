"Путин съест всех": Уоллес призвал страны отказаться от "нейтралитета" в войне РФ против Украины

Бен Уоллес высказался о странах, которые сохраняют нейтралитет относительно вторжения РФ / Фото Фото gov.uk/government

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал страны, которые остаются в стороне от войны в Украине, отказаться от позиции "нейтралитета". В противном случае, по его словам, президент РФ Владимир Путин "съест всех".

Такое заявление Уоллес сделал во время поездки в Словакию, пишет Sky News.

"Если какая-либо страна сядет на забор, когда дело доходит до России Владимира Путина, президент РФ "съест забор, а затем - вас", - сказал он.

Как сообщал Главред, ранее Бен Уоллес заявил, что у президента России Владимира Путина, который развязал жестокую войну в Украине, "синдром маленького мужчины".

Отметим, министр обороны Бен Уоллес может сменить Бориса Джонсона на посту британского премьера. Об этом свидетельствует опрос агентства YouGov, который был проведен среди депутатов правящей Консервативной партии. Руководителю Минобороны отдали свое предпочтение 13% респондентов.

Другие новости: