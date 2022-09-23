Путин специально объявил о мобилизации в РФ в день обмена Медведчука на защитников Мариуполя – ISW

Путин специально объявил о мобилизации в России 21 сентября / Коллаж УНИАН

Президент России Владимир Путин специально объявил о частичной мобилизации в стране в один день с возвращением в Украину защитников Мариуполя. Таким образом, Кремль, возможно, попытался снизить значение обмена пленными с Киевом. Крайне правые российские "блогеры" раскритиковали обмен и задаются вопросом, дескать, отказалась ли Москвы от так называемой "денацификации". Об этом заявили в Институте изучения войныю

В отчете ISW говорится о том, что российские власти, похоже, специально объявили о частичной мобилизации в один день с возвращением домой некоторых защитников Мариуполя.

"Кремль, вероятно, попытался приуменьшить значение обмена пленными с Украиной, который крайне непопулярен среди российских националистов и миллиблогеров, осуществив обмен в тот же день, когда Путин объявил о частичной мобилизации", - считают аналитики.

Специалисты отметили, что среди пленных в Украину вернулись лидеры батальона Азов, которых в России называли "нацистами" и широко освещали их пленение в информационном пространстве. Теперь крайне правые российские "блогеры" задаются вопросом, не отказалась ли Москва от так называемой "денацификации" украинского государства.

"Крайне правые российские блоггеры раскритиковали обмен и спросили, отказался ли Кремль от "денацификации" Украины, — одной из заявленных целей российского вторжения", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Напомним, утром, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призывать на войну с Украиной, по словам Путина, Москва собирается, в первую очередь, резервистов, и тех, кто недавно отслужил срочную службу в российской армии. Также он пригрозил признать "результаты референдумов" на оккупированных украинских территориях.

Возвращение защитников Мариуполя в Украину

Украина и Россия 21 сентября провели обмен пленными. Из российского плена удалось освободить 215 украинцев, среди которых пять командиров с Азовстали – Денис Прокопенко, Святослав Паламар ("Калина"), Сергей Волынский ("Волына"), Денис Шлег и Олег Хоменко. Обмен произошел в Черниговской области.

Украина вернула домой 215 украинских военных, в том числе более 100 бойцов Азова.

В Россию вернулись 55 человек. По словам президента Владимира Зеленского, в Москву отправили лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука – кума президента РФ Путина, подозреваемого в Украине в совершении государственной измены. Только за одного Медведчука Киеву удалось освободить 200 человек.

Смотрите видео ТСН - как воины Украины возвращались домой

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