Путин в катастрофической ситуации и не знает, кому доверить руководить войной - СМИ

Президент России Владимир Путин привык ассоциировать людей с проблемами. По мнению диктатора, все, что ему нужно - это новый человек.

Путин не может определиться, кому именно следует доверить руководство войной с Украиной / Фото t.me/mod_russia

Понижение в должности генерала ВС РФ Сергея Суровикина и назначение Валерия Герасимова руководителем так называемой "специальной военной операции" свидетельствует о том, что Путин пытается исправить проблемы российской армии. Об этом изданию The Washington Post заявил аналитик и эксперт по безопасности Марк Галеотти.

"Он (Путин, - ред.) думает, что все, что нужно, — это новый человек", — отметил эксперт.

Что касается Суровикина, то Путин считает, что он должен страдать, поскольку также не смог добиться значительных побед на фронте.

В статье говорится, что кадровые перестановки в военном руководстве выявили растущие разногласия в командовании. Аналитики считают, что понижение Суровикина в должности было явным пренебрежением к главе Чечни Рамзану Кадырову и руководителю "группы Вагнера" Евгению Пригожину.

Российский политолог Татьяна Станова считает, что Путин не может определиться, кому именно следует доверить руководство войной с Украиной – Суровикину и его сторонникам или Герасимову и его единомышленникам.

"Через несколько месяцев могут убрать и Герасимова", — не исключила она.

В целом, как отмечает издание, какими бы ни были настоящие цели изменений в руководстве, они указывают на то, что Путин никак не ожидал оказаться в такой катастрофической ситуации.

Как сообщал Главред, в России новым командующим оккупационными войсками в Украине назначен начальник Генштаба ВС РФ Герасимов Валерий. Бывший командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин назначен его заместителем.

По данным Telegram-канала Генерал СВР, если Герасимов в ближайшие три месяца (именно такой срок дал Путин) не оправдает надежды диктатора, его ждут "серьёзные проблемы".

Ранее СМИ писали, что от российского диктатора Владимира Путина открыто потребовали расправы над руководством "СВО", в том числе и над Сергеем Суровикиным, из-за гибели мобилизованных в оккупиованной Макеевке.

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