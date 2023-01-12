Путин ждет от Герасимова "победы" через три месяца - СМИ

Путин предложил Герасимову взять на себя командование войсками и якобы пообещал не вмешиваться и поддерживать решения, принятые начальником Генштаба.

​ Валерий Герасимов назначен новым командующим оккупационными войсками в Украине / Фото kremlin.ru

Замена командующего оккупационными войсками в Украине с Сергея Суровикина на Валерия Герасимова является отчаянным шагом российского диктатора Владимира Путина. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным канала, накануне у Путина состоялся разговор с Герасимовым, который с середины марта прошлого года был фактически отстранен от участия в командовании СВО и лишь "изображал бурную деятельность".

Путин предложил Герасимову взять на себя командование войсками в зоне боевых действий и якобы пообещал не вмешиваться и поддерживать решения, принятые начальником Генштаба, а также, при достижении поставленных задач, обещал забыть неудавшийся блицкриг в начале войны.

"Путин фактически признал, что "накомандовал" на военное поражение и просит Герасимова помочь, признавая его профессионализм, но при этом требует невозможного - победы. Если Герасимов в ближайшие три месяца (именно такой срок дал президент) не оправдает надежды и чаяния Путина, его ждут серьёзные проблемы", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что Путин провел совещание с представителями руководства военного блока. Обсуждались перспективы "взятия" Соледара и обстановка на фронте. Хозяину Кремля доложили, что взятие одного только Соледара обходится колоссальными жертвами как среди военнослужащих Вооруженных сил РФ, так и бойцов ЧВК "Вагнера".

Общее количество погибших с российской стороны при взятии Соледара, по оценке министерства обороны РФ, составляет более десяти тысяч человек, а со времени начала наступления на участке Соледар-Бахмут - более двадцати тысяч человек.

"Более 60% погибших и раненых это бойцы ЧВК. Путин сказал, что захват даже небольшого украинского города на сегодня - это большая победа, и отчитал участников совещания за промедление в достижении поставленных задач. Путин прямым текстом сказал, что ему плевать, сколько "уголовников и ублюдков сдохнет" во время боевых действий и сколько останется калеками, главное - достижение результата", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в России новым командующим оккупационными войсками в Украине назначен начальник Генштаба ВС РФ Герасимов Валерий. Бывший командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин назначен его заместителем.

Ранее стало известно, что после удара ВСУ по базе мобилизованных российских оккупантов во временно оккупированной Макеевке от российского диктатора Владимира Путина открыто потребовали расправы над руководством так называемой "специальной военной операцией", в том числе и над Сергеем Суровикиным.

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