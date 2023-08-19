"Путин взрывал дома с людьми": Данилов предупредил о подготовке РФ нового теракта

От российского диктатора "можно ожидать все, что угодно", подчеркнул Алексей Данилов.

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Алексей Данилов оценил намерения Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: Аппарат СНБО Украины, скриншот из видео

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал слухи о подготовке РФ теракта на Курской АЭС с целью обвинения Украины.

Как подчеркнул он в эфире "Украинского радио", украинская сторона не планирует вмешиваться в работу Курской атомной электростанции.

Вместе с тем секретарь СНБО предупредил, что действия российской стороны непредсказуемы. Он напомнил, что российский диктатор Владимир Путин "в начале своей деятельности взрывал у себя дома дома с живыми людьми, поэтому от них можно ожидать все, что угодно".

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Он также подчеркнул, что у Украины нет намерений вмешиваться в работу объектов, о которых пишут в соцсетях, в том числе и Курской АЭС.

"Мы атакуем те объекты, которые имеют непосредственное отношение к военному делу и здесь не должны спрашивать ни у кого разрешения. Делаем мы это нашим оружием, которое с каждым днем становится все лучше и лучше", - добавил Данилов.

Ранее Данилов ответил, имеет ли Украина отношение к вероятным провокациям на Курской АЭС. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал планы россиян провести провокацию на Курской атомной электростанции.

Напомним, ранее оккупанты России на энергоблоке Запорожской АЭС устроили инцидент. На Запорожской атомной электростанции произошел инцидент с утечкой воды из первого контура реактора во второй. Оккупанты начали переводить четвертый энергоблок в состояние "холодной остановки". Радиологического выброса не было. В Энергоатоме рассказали, что инцидент произошел из-за нарушения целостности третьего парогенератора, который расположен в герметичной оболочке блока.

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