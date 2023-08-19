УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Путин взрывал дома с людьми": Данилов предупредил о подготовке РФ нового теракта

Алексей Тесля
19 августа 2023, 16:49 обновлено 19 августа, 16:54
55
От российского диктатора "можно ожидать все, что угодно", подчеркнул Алексей Данилов.
Данилов, Путин
Алексей Данилов оценил намерения Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: Аппарат СНБО Украины, скриншот из видео

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал слухи о подготовке РФ теракта на Курской АЭС с целью обвинения Украины.

Как подчеркнул он в эфире "Украинского радио", украинская сторона не планирует вмешиваться в работу Курской атомной электростанции.

Вместе с тем секретарь СНБО предупредил, что действия российской стороны непредсказуемы. Он напомнил, что российский диктатор Владимир Путин "в начале своей деятельности взрывал у себя дома дома с живыми людьми, поэтому от них можно ожидать все, что угодно".

видео дня

Он также подчеркнул, что у Украины нет намерений вмешиваться в работу объектов, о которых пишут в соцсетях, в том числе и Курской АЭС.

"Мы атакуем те объекты, которые имеют непосредственное отношение к военному делу и здесь не должны спрашивать ни у кого разрешения. Делаем мы это нашим оружием, которое с каждым днем становится все лучше и лучше", - добавил Данилов.

Ранее Данилов ответил, имеет ли Украина отношение к вероятным провокациям на Курской АЭС. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал планы россиян провести провокацию на Курской атомной электростанции.

Напомним, ранее оккупанты России на энергоблоке Запорожской АЭС устроили инцидент. На Запорожской атомной электростанции произошел инцидент с утечкой воды из первого контура реактора во второй. Оккупанты начали переводить четвертый энергоблок в состояние "холодной остановки". Радиологического выброса не было. В Энергоатоме рассказали, что инцидент произошел из-за нарушения целостности третьего парогенератора, который расположен в герметичной оболочке блока.

Больше новостей:

Курск Владимир Путин Алексей Данилов война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Путин взрывал дома с людьми": Данилов предупредил о подготовке РФ нового теракта

"Путин взрывал дома с людьми": Данилов предупредил о подготовке РФ нового теракта

16:49 Мир
Осень будет аномально жаркой: климатолог удивила прогнозом погоды для Украины

Осень будет аномально жаркой: климатолог удивила прогнозом погоды для Украины

16:29 Синоптик
"Это государственная тайна!": Маляр отреагировала на "слив" данных о потерях ВСУ

"Это государственная тайна!": Маляр отреагировала на "слив" данных о потерях ВСУ

15:45 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:08

Данилов рассказал, как власти собираются проводить отопительный сезон в условиях атак врагов

16:49

"Путин взрывал дома с людьми": Данилов предупредил о подготовке РФ нового теракта

16:30

Имеют ли право сотрудники ТЦК тормозить транспорт для раздачи повесток: ответ военкома

16:29

Осень будет аномально жаркой: климатолог удивила прогнозом погоды для Украины

16:27

Вкуснятина невероятная: давно забытый рецепт 60-х годов, который обожали готовить в августе

РФ ударила по центру Чернигова баллистикой, много погибших и раненыхРФ ударила по центру Чернигова баллистикой, много погибших и раненых
15:55

Мадонна показала фанатам, как и где отпраздновала своей юбилей

15:45

"Это государственная тайна!": Маляр отреагировала на "слив" данных о потерях ВСУ

15:17

Что нельзя делать 20 августа, чтобы в семье не было проблем: приметы дня

14:40

Ракетный удар по Чернигову: число жертв выросло до 7, погибла 6-летняя девочкаВидео

Реклама
14:38

Как узнать, что говорит кошка: короткий словарь по разным "мяу"

14:33

У Зеленского жестко ответили на нытье РФ и намекнули на неадекватность Лаврова

14:10

Какие привычки у миллионеров: 5 простых шагов на пути к богатству

14:01

Прибавки к пенсии: как оформить и кто из украинских пенсионеров имеет право

13:56

В РФ дрон ударил по военному аэродрому: взорван самолет оккупантов

13:40

"Это было непередаваемо": в СБУ впервые рассказали, как дважды взрывали Крымский мост

13:36

"Мое сердце рвется на части": Ефросинина показала встречу мужа с сыномВидео

13:17

В Украине улетели вверх цены на суперпопулярный овощ: что произошло

13:01

Зеленский о ракетном ударе по Чернигову: РФ должна проиграть, чтобы жизнь победилаВидео

12:51

Лолита без штанов развлекала россиянВидео

12:42

Горбунов ответил на слова Ефросининой о том, что он для нее не существует

Реклама
11:56

В Киеве прогремели взрывы, поднимается столб черного дыма: что известноВидео

11:53

"Больше не могла терпеть боль": Спирс эмоционально прокомментировал свой развод

11:35

ВСУ идут вперед несмотря на упорные бои: в разведке Британии назвали направление

11:21

Тайные переговоры Путина и Эрдогана: в обход Украины с помощью Венгрии готовят сделку - Bild

11:19

Украинский стендап-комик попал в смертельное ДТП

11:08

Стано понятно, где служит Виталий Козловский: певец показал фото фанатам

10:39

"Когда ему руку вылечили?": в Сети насмехаются над Путиным, который приехал в РостовВидео

10:25

"Воевать до последнего украинца": Лавров расплевался желчью и пригрозил Западу ядерной войной

09:36

РФ атаковала Хмельницкую и Житомирскую область дронами: есть пострадавшие

09:30

Сможет ли Украина победить в "дроновой войне"?мнение

09:27

Гороскоп на завтра 20 августа 2023: Весам - компенсация, Рыбам - неожиданная прибыль

08:58

Два раза возвращался на фронт после ран: под Запорожьем погиб известный актер

08:43

У русских даже с резервами нет возможности для прорыва фронта - Генштаб Эстонии

08:41

Не только Мелитополь: у ВСУ есть много способов перерезать сухопутный коридор РФ - ISW

07:47

РФ уже проиграла и не сможет достичь в Украине своей первоначальной цели - Байден

06:10

Что ждет Украину после войнымнение

05:30

Как быстро лепить вареники с картошкой: простой рецепт очень вкусного блюда

04:37

Преображение Господне 19 августа: кого нужно поздравить в этот день

03:35

Гороскоп на сентябрь 2023 для Козерогов: что ждет в работе, финансах, любвиВидео

02:40

"РФ еще может затягивать войну": Коваленко рассказал, чем будут воевать оккупантыВидео

Реклама
02:10

Хитрый фокус бывалых водителей сразит наповал: зачем сверлят дыры в дверях авто

01:40

"Ведет себя, как гопник из подворотни": эксперт сказал, зачем Путин хочет запугать Эрдогана

00:30

Дочь умоляет мать, чтобы та выбрала другое имя для своего сына: в чем причина

18 августа, пятница
23:33

"Готовим мощные вещи": Зеленский анонсировал усиление обороны ко Дню Независимости

23:01

"Страшные и трагические истории": Потап написал песню о войне

23:00

Внезапные смерти генералов РФ: в ГУР рассказали об интригах внутри Кремля

22:27

Контрнаступление ВСУ будет долгим: топ-генерал США дал тревожный прогноз

21:30

Решающая фаза контрнаступления: ВСУ вводят в бой элитные бригады – Die Zeit

20:55

Почему не стоит говорить "Західна" или "Східна" Украина: ответ удивит наповал

20:31

Убитых и раненых россиян в два раза больше: в NYT назвали число потерь в войне

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять