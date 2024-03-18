УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путина на Красной площади "защищал" бронежилет в паху - СМИ

Яна Ставская
18 марта 2024, 21:18
Диктатора пытаются всячески обезопасить от атак украинских разведчиков.
Путина на Красной площади
Путин выступил на Красной площади 18 марта / Коллаж Главреда. Фото: SOTA

Диктатора Владимира Путина во время выступления на концерте в Москве, посвященному годовщине аннексии Крыма, защищал специальный бронежилет, пишут российские СМИ.

По утверждению пропагандистов, эта экипировка была призвана якобы защитить тело Путина от возможных провокаций. Саму разработку российские СМИ называют "не имеющей аналогов в мире".

В частности, бронежилет был разработан для прикрытия не только груди, но и паха, а также ягодиц. Кроме того, пишут кремлевские рупоры, такой вид защиты якобы почти не было видно под одеждой.

видео дня

Само выступление Путина на Красной площади вечером 18 мая проходило в условиях повышенной опасности, но провокаций в этот день служба охраны московского диктатора не заметила.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Путина на Красной площади

"Выборы" в России

17 марта прошел третий день так называемых президентских выборов в России. Украина настаивает на их нелегитимности хотя бы потому, что страна-агрессор привлекает к участию в "мероприятиях" украинских граждан на оккупированных территориях, никем юридически не признанных "частью" России.

В этот день по меньшей мере 8 регионов России атаковали беспилотники - на Славянском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар.

А российские добровольцы в ночь на воскресенье зашли в населенный пункт Горьковское на территории РФ и захватили здание местной администрации.

Ожидаемо, после "подсчета" голосов победу на "выборах" получил Путин. Украина и ряд стран Европы не признают выборы легитимными.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Владимир Путин война России и Украины
Реклама

Главное за день

Россияне лупят ракетами по Конотопу: в Сумской области продолжается эвакуация

Россияне лупят ракетами по Конотопу: в Сумской области продолжается эвакуация

21:53 Украина
В США ищут варианты: сенатор раскрыл неожиданный план помощи Украине

В США ищут варианты: сенатор раскрыл неожиданный план помощи Украине

21:13 Мир
Повстанцы говорят о новом наступлении: РДК подошел к ядерному объекту – Newsweek

Повстанцы говорят о новом наступлении: РДК подошел к ядерному объекту – Newsweek

20:06 Мир
Все главные новости

Популярное

Когда можно убирать на кладбище перед Пасхой: категорически запрещенные дни 3762

Когда можно убирать на кладбище перед Пасхой: категорически запрещенные дни

Favbet Foundation передал роте Фаворит еще два внедорожника и двухосный прицеп 3322

Favbet Foundation передал роте "Фаворит" еще два внедорожника и двухосный прицеп

Белгород теперь может спать спокойно 3146

Белгород теперь может спать спокойно

Все как с Дианой: брат принцессы напуган исчезновением Кейт Миддлтон 2892

Все как с Дианой: брат принцессы напуган исчезновением Кейт Миддлтон

Последние новости

22:10

Убийство ради "маленькой принцессы": всплыли детали гибели украинки в ФРГ

21:53

Россияне лупят ракетами по Конотопу: в Сумской области продолжается эвакуация

21:25

Маленькая дочь не сможет обнять папу: россияне убили украинского командира

21:18

Путина на Красной площади "защищал" бронежилет в паху - СМИ

21:13

В США ищут варианты: сенатор раскрыл неожиданный план помощи Украине

ВСУ отступают на вторую-третью линии: с какими вызовами столкнулась армияВСУ отступают на вторую-третью линии: с какими вызовами столкнулась армия
20:38

Роман Цимбалюк. Путин сказал, что ждёт РоссиюВидеоблоги

20:06

Повстанцы говорят о новом наступлении: РДК подошел к ядерному объекту – Newsweek

19:54

Путинофила Джигурду заметили на Запорожье: спекулировал на украинских корнях

19:44

На Украину налетит шторм: регионы будет засыпать снегом, будет бешеный ветер

Реклама
19:10

Белгород теперь может спать спокойномнение

19:07

Угроза наступления РФ на севере: в ГУР оценили вероятность атаки

18:55

Кто убил Навального: Трамп промямлил одну вещь - Politico

18:51

Илья Евлаш стал новым спикером Воздушных сил ВСУ: что о нем известно

18:36

4 лучших способа, как проверить воду на качество в домашних условиях

18:34

Лучше не станет: у Зеленского сказали, почему Путин говорит о "санитарной зоне"

18:29

Некоторым украинцам можно выходить на пенсию досрочно: кто может это сделать

18:24

Молодая жена престарелого Петросяна раскрыла детали рождения дочери

18:08

"Залп" из 60 дронов: Украина ежедневного может массированно бить по РФ – Bild

17:36

К чему снится падение и полет: ответ удивит

17:25

Кому молиться 19 марта, чтобы в семье был мир, здоровье и богатство: приметы

Реклама
17:18

Угроза затяжной войны: генерал ВСУ назвал, чем и как заставить РФ выдыхаться

16:43

ЕС принял решение о выделении €5 млрд на поддержку ВСУ: когда Украина получит их

16:42

"Уже завидуют": Ксения Мишина показала фото с новым возлюбленным

16:42

США продают России спутниковые снимки Украины - The Atlantic

16:26

Шахматист-беглец Карякин назвал "запредельным цинизмом" требование к РФ прекратить войну

16:13

Сотни солдат РФ "покрошили" вместе с техникой: повстанцы о потерях армии Путина

16:11

Базилик: польза и вред, что нужно знать каждому

16:08

Надо найти банан, кекс и зубную щетку за 15 секунд: необычайная загадка на внимательность

16:01

Церковный праздник 19 марта: почему сегодня нельзя выходить на огород и в сад

15:59

Медсестра хосписа рассказала, что делают собаки, когда их хозяин вот-вот умретВидео

15:38

Какое масло полезнее для использования: оливковое или подсолнечное

15:27

Под звуки фронтового оружия: Юлия Санина и DOROFEEVA спели в дуэтеВидео

15:19

В 2025 году "маятник" войны может "качнуться" против России - эксперт

15:14

РФ бьет по Украине с новой тактикой: в Силах обороны назвали, куда целится враг

15:13

Ситуация на фронте и подготовка системы обороны: Зеленский провел Ставку

15:01

Украину накроют снег и морозы: синоптик назвала дату

14:57

Клопотенко показал, как правильно приготовить домашние вареники с творогом

14:18

Уксус "никогда нельзя использовать" в 4 местах: эксперт предупредил о последствиях

14:09

"Удары дронов по заводам РФ": в Европе резко выросли цены на газ и нефть

13:59

Почему часы носят на левой руке: мало кто об этом догадывается

Реклама
13:56

"Умер" король Британии Чарльз III: что известно

13:55

"Ты просто редкая...": украинская продюсерка обматерила предательницу Повалий

13:37

"Закрыть лазейку уклонистов": в Раде озвучили детали законопроекта о мобилизации

13:17

Как вырастить розмарин из веточки: секреты выращивания ароматного куста

13:15

БПЛА попал в воинскую часть Приднестровья: в ISW назвали, кто за этим стоит

13:11

Оккупанты применяют новую тактику ударов по Украине: зачем они это делают

13:04

Все как с Дианой: брат принцессы напуган исчезновением Кейт Миддлтон

12:52

Favbet Foundation передал роте "Фаворит" еще два внедорожника и двухосный прицеп новости компании

12:42

Какие шампиньоны нельзя есть: 7 признаков испорченных грибов, которые должен знать каждый

12:37

"У демократов есть козырь": Кочетков объяснил, в чем проблема Трампа и Байдена на выборахВидео

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять