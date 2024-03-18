Путина на Красной площади "защищал" бронежилет в паху - СМИ

Диктатора пытаются всячески обезопасить от атак украинских разведчиков.

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Путин выступил на Красной площади 18 марта / Коллаж Главреда. Фото: SOTA

Диктатора Владимира Путина во время выступления на концерте в Москве, посвященному годовщине аннексии Крыма, защищал специальный бронежилет, пишут российские СМИ.

По утверждению пропагандистов, эта экипировка была призвана якобы защитить тело Путина от возможных провокаций. Саму разработку российские СМИ называют "не имеющей аналогов в мире".

В частности, бронежилет был разработан для прикрытия не только груди, но и паха, а также ягодиц. Кроме того, пишут кремлевские рупоры, такой вид защиты якобы почти не было видно под одеждой.

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Само выступление Путина на Красной площади вечером 18 мая проходило в условиях повышенной опасности, но провокаций в этот день служба охраны московского диктатора не заметила.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией. В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

"Выборы" в России

17 марта прошел третий день так называемых президентских выборов в России. Украина настаивает на их нелегитимности хотя бы потому, что страна-агрессор привлекает к участию в "мероприятиях" украинских граждан на оккупированных территориях, никем юридически не признанных "частью" России.

В этот день по меньшей мере 8 регионов России атаковали беспилотники - на Славянском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар.

А российские добровольцы в ночь на воскресенье зашли в населенный пункт Горьковское на территории РФ и захватили здание местной администрации.

Ожидаемо, после "подсчета" голосов победу на "выборах" получил Путин. Украина и ряд стран Европы не признают выборы легитимными.

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