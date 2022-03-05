Путинские олигархи тайком вывозят свое имущество в Дубай - СМИ

Самолет Романа Абрамович Boeing 787-8 Dreamliner / Forbes

С момента начала военной агрессии России против Украины ранним утром 24 февраля представители российской элиты начали вывозить свое дорогостоящее имущество (в том числе крайне ценные картины), в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает портал "Украинская правда" в украинской разведке.

28 февраля из Ниццы в Дубай прилетел самолет Bombardier Global 5000, которым якобы пользуются братья Ротенберги.

26 февраля перелет "Москва-Дубай-Москва" в течение одного дня совершил самолет Bombardier Global 5000 олигарха Юрия Трутнева.

Лайнер Романа Абрамовича Boeing 787-8 Dreamliner за время войны уже дважды летал в Дубай.

24 февраля в Дубай прилетел борт Bombardier Global 7500 Сергея Чемезова. Самолет вылетел из Москвы, сделал стыковку в Тель-Авиве и направился в Эмираты. Вернулся в Москву самолет только 3 марта.

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Напомним, ранее российско-израильский миллиардер Роман Абрамович вовлечен в переговоры о мире между Россией и Украиной. Он находится в Беларуси по просьбе Украины.

"Я могу подтвердить, что к Роману Абрамовичу обращалась украинская сторона за поддержкой в достижении мирного урегулирования, и что с тех пор он пытается помочь. Учитывая, что поставлено на карту, мы просим вас понять, почему мы не комментируем ситуацию ни как таковую, ни его участие. Спасибо",- сказал пресс-секретарь Абрамовича.