УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Путину некуда бежать": дипломат озвучил два варианта завершения жизни диктатора РФ

20 ноября 2022, 04:30

Окружение Путина может выдать его для международного суда, как в свое время Сербия отдала Милошевича.

Владимир Путин, Владимир Огрызко
Дипломат озвучил два варианта окончания жизни Путина/ Reuters, Главред

Российскому диктатору Владимиру Путину некуда бежать. Разве что в Северную Корею к Ким Чен Ыну, но этот вариант трудно рассматривать серьезно.

Об этом заявил екс-министр иностранных дел Украины (в 2007-2009 годах) и руководитель Центра исследования РФ Владимир Огрызко в эфире Радио НВ. Он подчеркнул, что у президента России осталось лишь два варианта действий.

"Первый – это тот, что он действительно сядет на скамью подсудимых и его сдадут, как в свое время Милошевича сдала Сербия, которая сказала, что она всё же хочет быть страной, которая идет в сторону цивилизации, а не авторитаризма. Или же он закончит очень плохо физически – его просто уберут", – отмечает дипломат.

То, какой из этих двух вариантов сработает, будут определять события на фронте. Когда украинские военные нанесут сокрушительный удар по оккупантах в Кремле в окружении Путина возникнет вопрос, или им и дальше продолжать поддерживать диктатора, или просто обменять его на свое безоблачное будущее.

"Я думаю, что решение будет, безусловно, аналогичным тому, как было в отношении Милошевича: его просто сделают козлом отпущения, на него повесят все грехи, скажут, что это он лично принимал решение об этой войне", – говорит дипломат.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что переговоры с Россией не помогут завершить войну, а могут только приостановить ее, ведь российский диктатор Владимир Путин всегда будет желать захватить украинские территории. Путин не успокоится, пока не завоюет Киев.

Напомним, генерал армии Украины Николай Маломуж отмечал, что проникновение украинской армии на земли полуострова Крым, а также отвоевывание Луганской и Донецкой области станет сигналом для кремлевской верхушки оставить диктатора Владимира Путина на произвол судьбы.

Читайте также:

война в Украине Владимир Путин вторжение России Владимир Огрызко
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

05:02

Россия может планировать удар по Херсону – Маломуж

04:30

"Путину некуда бежать": дипломат озвучил два варианта завершения жизни диктатора РФВидео

03:45

"Невежественный болван": Невзоров жестко раскритиковал кремлевского диктатора Путина

02:20

Зачем в кофе добавлять ломтик лимона: результат будет невероятнымВидео

02:02

"Родилась дочь Алиса!": пьяная Волочкова забилась в конвульсиях на танцполеВидео

Реклама
01:35

Какой регион ВСУ будет легче освободить - Крым или Донбасс: прогноз ЖдановаВидео

00:12

"Уничтожат Польшу": эксперт рассказал, способна ли РФ изменить ход войны в свою пользуВидео

19 ноября, суббота
23:45

Как сохранить мясо без холодильника: действенные советы, если нет светаВидео

23:20

В Пентагоне сделали заявление об исходе войны в Украине

23:15

Российский актер назвал Пугачеву черепахой и обвинил в бесчеловечностиВидео

23:00

ВСУ могут ворваться в Крым уже к концу ноября – СоскинВидео

22:52

Что делать, если заложило уши: лучшие советы, которые помогут в разных ситуациях

22:45

Никто никого не призывал выезжать из Украины: в ДТЭК опровергли заявление гендиректора компанииВидео

22:29

"Самый тонкий и опасный момент": Украина может остаться без оружия уже в январе – политологВидео

22:22

Идеальная кандидатура: имена мужчин, которые станут лучшими семьянинамиВидео

22:13

"Их просто сотрут под ноль": эксперт рассказал, какие территории ВСУ освободят в ближайшее времяВидео

21:36

Россия договорилась с Ираном о производстве дронов на своей территории - WPВидео

20:47

"Путину и его режиму не жить": эксперт рассказал, что приведет к полному развалу РФВидео

20:10

Приметы на 21 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы успех привлечьВидео

19:41

"Ты что, коза, творишь?": российский психолог чуть не набросился на Собчак

Реклама
19:38

Зеленский провел срочное заседание Ставки: что обсудилиВидео

19:22

Начнут ли американцы на нас давитьмнение

19:15

РФ ударила по пункту раздачи хлеба на Херсонщине: у Зеленского назвали россиян "ничтожными совками"

19:13

Снега будет по колено: в Украину несется новый циклонВидео

18:23

Россия повредила около 50% украинской энергетической инфраструктуры - ЗеленскийВидео

18:21

Приметы на 20 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы привлечь деньгиВидео

18:12

"Немедленно выведите войска": Шольц резко обратился к Путину относительно войны в Украине

17:40

С ними можно и в огонь, и в воду: имена женщин, которые становятся лучшими женамиВидео

17:06

Небо будет под защитой: Сунак анонсировал новый пакет военной помощи Украине

17:03

Как укрепить волосы в домашних условиях: 4 лучших маски, которые реально действуютВидео

17:01

Штормить будет 4 дня: Украину накрыла мощная магнитная буряВидео

16:59

"Хотят истощить ПВО Украины": в Пентагоне объяснили, почему РФ усиливает ракетные ударыВидео

16:45

В Кремле увеличивают расходы на войну: военный эксперт объяснил, повлияет ли это на ход боевВидео

16:16

Украинцев призвали ехать за границу на 3-4 месяца – это спасет энергосетьВидео

16:13

Уже 14 лет: Тина Кароль показала на фото возмужавшего сына в его день рожденияВидео

15:57

Риши Сунак в Киеве: премьер Британии впервые лично встретился с Зеленским - подробностиВидео

15:38

Есть риск применения ядерного оружия: астролог Влад Росс дал жуткий прогноз на РождествоВидео

15:32

Могут принести больше вреда, чем пользы: почему собаки любят кости, а кошки - молоко

15:30

Как отчистить плиту от сильного нагара: поможет один кухонный ингредиент

15:26

"Мы готовимся только защищать": в Беларуси заявили якобы о нежелании нападать на УкраинуВидео

Реклама
15:11

Писал стихи о любви и тоске: ВСУ ликвидировали российского оккупанта-поэта

14:46

"Зимой Украина продвинется дальше": президент Эстонии призвал "повысить цену войны для РФ"Видео

14:46

"Нам нужно выговориться, дайте нам песен": Pianoбой рассказал об ошеломительной встрече с херсонцамиВидео

14:08

Ксения Мишина рассказала, в чем секрет ее идеальной фигуры

13:56

ВСУ зайдут в Крым до конца декабря, а война закончится весной - МинобороныВидео

13:54

40-тысячный город-спутник АЭС на Хмельнитчине полностью без света: деталиВидео

13:34

Как вернуть свежесть полотенцам: 5 действенных способов для борьбы с неприятным запахом

13:19

Магазины, парикмахерские и аптеки: в Украине появилась карта мест, которые можно посетить без светаВидео

13:16

Место основного удара русских сил уже определено – полковник ВСУВидео

13:00

"Апогей безвкусицы": семейное фото Королевой и Тарзана с сыном вызвало переполох в Сети

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять