"Путину некуда бежать": дипломат озвучил два варианта завершения жизни диктатора РФ

Дипломат озвучил два варианта окончания жизни Путина/ Reuters, Главред

Российскому диктатору Владимиру Путину некуда бежать. Разве что в Северную Корею к Ким Чен Ыну, но этот вариант трудно рассматривать серьезно.

Об этом заявил екс-министр иностранных дел Украины (в 2007-2009 годах) и руководитель Центра исследования РФ Владимир Огрызко в эфире Радио НВ. Он подчеркнул, что у президента России осталось лишь два варианта действий.

"Первый – это тот, что он действительно сядет на скамью подсудимых и его сдадут, как в свое время Милошевича сдала Сербия, которая сказала, что она всё же хочет быть страной, которая идет в сторону цивилизации, а не авторитаризма. Или же он закончит очень плохо физически – его просто уберут", – отмечает дипломат.

То, какой из этих двух вариантов сработает, будут определять события на фронте. Когда украинские военные нанесут сокрушительный удар по оккупантах в Кремле в окружении Путина возникнет вопрос, или им и дальше продолжать поддерживать диктатора, или просто обменять его на свое безоблачное будущее.

"Я думаю, что решение будет, безусловно, аналогичным тому, как было в отношении Милошевича: его просто сделают козлом отпущения, на него повесят все грехи, скажут, что это он лично принимал решение об этой войне", – говорит дипломат.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что переговоры с Россией не помогут завершить войну, а могут только приостановить ее, ведь российский диктатор Владимир Путин всегда будет желать захватить украинские территории. Путин не успокоится, пока не завоюет Киев.

Напомним, генерал армии Украины Николай Маломуж отмечал, что проникновение украинской армии на земли полуострова Крым, а также отвоевывание Луганской и Донецкой области станет сигналом для кремлевской верхушки оставить диктатора Владимира Путина на произвол судьбы.

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