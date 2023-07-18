ПВО, боеприпасы и броня для ВСУ: все итоги заседания Рамштайн-14

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал итоги четырнадцатой встречи по обороне Украины в формате Рамштайн.
По его словам, приоритетом были новые поставки оружия и оборудования. Также партнеры создали новые инициативы.
В Twitter Алексей Резников отметил, что Рамштайн-14 показал непоколебимую поддержку Украины партнерами.
Итоги встречи Рамштайн-14
- приоритет - поставка оружия и оборудования, срочно необходимых для освобождения территории;
- фокус - ПВО, боеприпасы и броня;
- новые инициативы;
- развитие ІТ-коалиции, создание коалиции по разминированию.
Резников поблагодарил союзников за помощь, в частности, главу Пентагона Ллойда Остина за руководство Рамштайном.
Помощь Украине
18 июля контактная группа по обороне Украины Рамштайн провела очередную встречу. В этот раз заседание прошло в онлайн-режиме.
По результатам встречи стало известно, что Украина получит от Нидерландов, Люксембурга и Бельгии бронетранспортеры M113.
Также стало известно, что США в ближайшие дни объявят пакет помощи на 1,3 млрд долларов.
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