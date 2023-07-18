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ПВО, боеприпасы и броня для ВСУ: все итоги заседания Рамштайн-14

Мария Тупик
18 июля 2023, 22:27 обновлено 18 июля, 22:29
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Резников поблагодарил союзников за помощь, в частности, главу Пентагона Ллойда Остина за руководство Рамштайном.
Заседание Рамштайн, Алексей Резников
Заседание Рамштайн, Алексей Резников / Коллаж Главред, фото twitter.com/oleksiireznikov, скриншот

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал итоги четырнадцатой встречи по обороне Украины в формате Рамштайн.

По его словам, приоритетом были новые поставки оружия и оборудования. Также партнеры создали новые инициативы.

В Twitter Алексей Резников отметил, что Рамштайн-14 показал непоколебимую поддержку Украины партнерами.

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Итоги встречи Рамштайн-14

  • приоритет - поставка оружия и оборудования, срочно необходимых для освобождения территории;
  • фокус - ПВО, боеприпасы и броня;
  • новые инициативы;
  • развитие ІТ-коалиции, создание коалиции по разминированию.

Резников поблагодарил союзников за помощь, в частности, главу Пентагона Ллойда Остина за руководство Рамштайном.

Помощь Украине

18 июля контактная группа по обороне Украины Рамштайн провела очередную встречу. В этот раз заседание прошло в онлайн-режиме.

По результатам встречи стало известно, что Украина получит от Нидерландов, Люксембурга и Бельгии бронетранспортеры M113.

Также стало известно, что США в ближайшие дни объявят пакет помощи на 1,3 млрд долларов.

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