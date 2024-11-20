Ради победы: в Британии изменили политику в отношении Storm Shadow - The Times

Стармера отговаривали от публичных заявлений о предоставлении разрешения Украине на удары по России.

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США могли снять и запрет на удары британскими ракетами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/KeirStarmerLabour

Главные тезисы статьи:

Премьер Британии отказался от осторожности в отношении Storm Shadow

Союзники считают, что разрешение на использование ракет не изменит исхода войны

Изменение риторики Стармера было преднамеренным

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер узнал о сливе информации о решении администрации Джо Байдена предоставить Украине разрешение на удары по стране-агрессору России по дороге на саммит G20.

Как пишет The Times, в его окружении сразу начали рассматривать варианты ограничения публичных комментариев по этому поводу и вопроса, готова ли Великобритания также будет снять ограничения на удары ракетами Storm Shadow.

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"Позиция Стармера на самом деле была простой - он хочет позволить Украине использовать оружие так, как она считает нужным для своей самообороны. За кулисами Британия месяцами давила на США в этом вопросе", - говорится в статье.

Storm Shadow / Инфографика: Главред

В то же время союзники премьера были убеждены, что предоставление Украине разрешения на использование Storm Shadow для ударов по РФ не сможет изменить глобально результата в войне, ведь эти ракеты являются лишь одной из многих систем вооружения.

Несмотря на это Стармер начал отказываться от осторожности и в своих заявлениях намекал, что то, когда ракеты Storm Shadow смогут использовать в Украине - лишь вопрос времени.

"Мы должны обеспечить Украине то, что ей нужно столько, сколько ей нужно, чтобы выиграть эту войну... Но я не собираюсь вдаваться в оперативные вопросы, потому что, если я это сделаю, будет только один победитель - Путин", - сказал он.

Это заявление фактически изменило позицию Британии и намекнуло, что США сняли предыдущие возражения относительно использования Украиной Storm Shadow против россиян.

Предоставление разрешения на удары Storm Shadow по России

Напомним, до того как в СМИ появилась информация о разрешении США на удары вглубь РФ, для Украины действовали ограничения, в том числе на использование Storm Shadow. The Telegraph писало, что это было из-за ошибки нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Ранее также Главред писал, что военный обозреватель Давид Шарп заявлял о неплохих шансах на то, что американцы одобрят использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по России, однако с ракетами ATACMS ситуация выглядит иначе.

Впоследствии стало известно, что президент Франции Макрон и премьер Великобритании Стармер рассматривали возможность изменения позиции Соединенных Штатов в вопросе предоставления Украине разрешения на удары ракетами Storm Shadow.

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Что такое The Times? The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

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