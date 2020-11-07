Раскрыты обстоятельства смерти Жванецкого

Михаил Жванецкий до кончины был плох, сказала артистка / УНИАН

Российская актриса, которая родилась в Одессе, Нонна Гришаева сообщила, что сатирик-одессит Михаил Жванецкий был в плохом состоянии до кончины.

Рядом со Жванецким до последней минуты находились супруга и сын, поделилась артистка с mk.ru.

Собеседница добавила, что сатирик тяжело болел и в это лето впервые не приехал в Одессу.

"…Мы еще днем (6 ноября – Ред.) получили известие от близких Михал Михалыча, что он плох. Так что мы были готовы ко всему. И потом, это лето было первым, когда он не приехал в Одессу – тяжело болел...", – сказала Гришаева.

Напомним, Михаил Жванецкий умер 6 ноября на 87 году жизни в Москве. СМИ написали о кончине сатирика около 15:30. В связи со смертью Жванецкого 7 ноября в Одессе объявлено днем траура.