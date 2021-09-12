"Разделяет один народ": в России разразились обвинениеми в адрес Зеленского из-за слов о войне

В России обвинили Зеленского в нежелании выстраивать диалог с Москвой / Офис президента

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин удивлен заявлением президента Украины Владимира Зеленского, который не исключил полномасштабного военного конфликта между Москвой и Киевом. Политик обвинил украинского гаранта в том, что он, дескать, разделяет "один народ".

"Плохо, когда президент страны, у которой граница с Россией является самой протяженной, где большинство людей знает русский язык и говорит на нем, заявляет о пропасти между народами. Это говорит о том, что он не собирается выстраивать отношения, разделяет один народ, не думает о совместном будущем…Удивительно, что об этом говорит президент государства, стремящегося к членству в Евросоюзе", - сказал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, он повторил тезис российской пропаганды, согласно которому украинцы и россияне якобы являются "одним народом".Читайте такжеЗеленский намекнул форуму YES на несостыковку в названии

"Так сложилась жизнь, что живем сегодня в разных государствах. Но мы один народ, оказавшийся разделенным волею таких политиков, как Зеленский", - подчеркнул Володин.

Война России и Украины

Президент Владимир Зеленский на форуме Ялтинской европейской стратегии заявил, что отношения между Россией и Украиной, а также между двумя народами, стали враждебными. При этом он сказал, что есть и умные россияне, которые уважительно относятся к украинской государственности.

Кроме того, Зеленский сказал, что он готов к переговорам с главой РФ Путиным. Согласно ожиданиями украинского главы государства, такая дискуссия должна быть более эффективной, чем диалог в рамках нормандского формата.

В Кремле, в свою очередь, отметили, что Москва, дескать, с "сожалением" относится к заявлению Зеленского. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал "апокалиптическим" сценарий большой российско-украинской войны.