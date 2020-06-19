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"Ничего не искрит": Лукашенко откровенно высказался о разговоре с Путиным

Лидер белорусов перечислил проблемы взаимоотношений с Россией.

19 июня 2020, 18:58
Между Лукашенко и Путиным растет недоверие
ЛУкашенко сделал заявление об отношениях с Россией

Лидер Беларуси Александр Лукашенко откровенно высказался о недавнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам лидера белорусов, в отношениях с Россией "ничего не искрит".

Об этом сказал Александр Лукашенко на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, сообщает белорусское агентство БелТА.

Лукашенко рассказал Лаврову о телефонном разговоре с Владимиром Путиным: "У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда".

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В ответ на это Лавров заметил, что "искра нужна для зажигания, чтобы поехать вперед", после чего Лукашенко начал перечислять проблемы России и Беларуси.

"У вас сегодня политических проблем выше крыши в связи с принятием новых поправок в Конституцию. У нас — президентские выборы. Поэтому действительно, как у братьев, все идет параллельно, зеркально отражаются эти проблемы, что у вас, что у нас", — сказал белорусский президент.

Отметим, Путин и Лукашенко поговорили по телефону днем 19 июня. Как сообщается на сайте Кремля, лидеры двух стран обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией и завершение работы над соглашением о взаимном признании виз.

Ранее Главред писал о том, что Лукашенко готов предпринимать жесткие меры для сохранения политической стабильности на территории государства.

Также напомним, Лукашенко после безрезультатных переговоров по ценам на газ, состоявшихся накануне, инициировал арест 16 топ-менеджеров банка, который напрямую связан с российским газовым монополистом Газпромом.

новости Беларуси Александр Лукашев
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