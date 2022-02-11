Разогнал авто до 417 км/ч: в Германии будут судить чешского миллионера – видео

Мужчину обвиняют в незаконном проведении автогонок.
В Германии начали расследование против 58-летнего чешского миллионера Радима Пассера за то, что он разогнал свой автомобиль Bugatti на немецком автобане до скорости 417 км/ч.
Событие произошло в июле 2021 года. Теперь мужчину обвиняют в том, что он якобы проводил незаконные автогонки на автомагистрали A2 между Берлином и Ганновером, сообщает Euronews.
Видео такой сверхбыстрой поездки обнародовал сам водитель на своем канале в YouTube.
Немецкие прокуроры утверждают, что миллионер для того, чтобы развить необычайную скорость, нарушал правила дорожного движения и в целом действовал глупо.
Что грозит чешскому миллионеру
В случае признания судом его вины, мужчина может попасть за решетку на два года или уплатить крупный штраф.
Стоит отметить, что скорость 417 км/час является всего на 3 км/ч меньше максимальной, на которую может разогнаться Bugatti Chiron – именно на таком авто ехал водитель. Установленная в автомобиле электроника не позволяет разогнаться более чем на 420 км/ч.
В то же время миллионер в своих видео часто напоминает, что во время заезда безопасность была в приоритете. По его словам, для поездки он выбрал прямой и широкий участок автобана и выехал тогда, когда была хорошая видимость.
Напомним, в Украине планируют в десять раз повысить штрафы за нарушение ПДД. Уже создан соответствующий законопроект. В частности, речь идет о владельцах автомобилей, стоимость которых превышает 85 тысяч долларов.
Также сообщалось, что в Украине будут расти цены на подержанные автомобили. По словам аналитиков, старые авто подорожают примерно на 15-20% в течение первых 6 месяцев 2022 года, но все будет постепенно.
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