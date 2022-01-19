В Одессе автобус с пассажирами влетел в четыре авто и магазин: водитель погиб

ДТП в Одессе произошло на улице Разумовской / Фото od.vgorode.ua

В среду, 19 января, в Одессе произошло смертельное ДТП. Рейсовый автобус марки MAN врезался в здание салона Harley-Davidson Odessa, зацепив четыре автомобиля и дерево. В салоне автобуса было много пассажиров. Информация о пострадавших уточняется. Водителя госпитализировали, вскоре стало известно, что он погиб.

Смертельное ДТП произошло на улице Разумовской, 19, сообщает местное издание Vgorode.

По предварительным данным, водитель автобуса, принадлежащего перевозчику Gunsel, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. При этом он зацепил четыре автомобиля - Hyundai Tucson и SantaFe, Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo.

После столкновения с легковушками автобус по инерции продолжил движение, выехал на тротуар и влетел сперва в дерево, а потом - в стеклянные двери здания магазина.

Фото od.vgorode.ua

Фото od.vgorode.ua

По словам очевидцев ДТП, водитель MAN потерял сознание. Медики скорой помощи увезли его больницу. Позже Telegram-канал Курс Одесса сообщил, что водитель пассажирского автобуса скончался.

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Также в результате аварии госпитализировали мужчину, который был за рулем Chevrolet.

Как сообщал Главред, в городе Кременчуг Полтавской области в результате ДТП микроавтобус совершил столкновение с газовой емкостью на территории АЗС с последующим горением емкости и микроавтобуса.

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