В Кременчуге микроавтобус влетел в АЗС, вспыхнул пожар

В Кременчуге автобус въехал в газовую емкость / фото ГСЧС

В воскресенье вечером, в 22:10 в Полтавской области в городе Кременчуг в результате ДТП микроавтобус совершил столкновение с газовой емкостью на территории АЗС Мотто с последующим горением емкости и микроавтобуса.

По состоянию на 22.45 наблюдается открытое горение газового модуля (5 м.куб.) и микроавтобуса. Угрозы распространения пожара на емкости с горючим автозаправкой нет, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Работают водяные стволы для тушения и защиты. Противопожарное водоснабжение находится в 350 м от места пожара.

Информация уточняется.

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К тушению привлечены 20 человек и 5 единиц техники ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области сгорел автобус, которым добирались на работу 8 пассажиров-рабочих. Они успели вовремя выскочить из транспортного средства, никто не пострадал.

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