Льготная растаможка авто на "евробляхах" закончилась: как будут штрафовать нарушителей

Автомобиль на "евробляхе" / УНИАН

В Украине окончательно завершился последний этап льготного растаможивания автомобилей с европейской регистрацией, который распространялся на участников Антитеррористической операции /Операции объединенных сил. Об этом сообщают представители Государственной таможенной службы.

В общей сложности чиновники оформили более 88 тысяч таких транспортных средств, в государственный бюджет было уплачено более трех миллиардов грн.

Лидерами среди таможен по количеству оформленных автомобилей стали:

Закарпатская таможня – 15 195 машин;

Киевская таможня – 11 084 машин;

Одесская таможня – 10 471 машин;

Ивано-Франковская таможня – 6027 машин;

Черновицкая таможня – 5636 машин.

Какие предусмотрены штрафы за несвоевременную "растаможку" автомобилей на "евробляхах"

С 10 ноября минувшего года полиция может останавливать нерастаможенные евробляхи и налагать на их владельцев штрафы в 8,5 тысячи грн и передавать данные об этих автомобилях в Гостаможслужбу.

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Таможенники, в свою очередь, будут взимать штрафы за превышение сроков ввоза автомобилей. После штрафа автомобиль можно будет вывезти за границу или растаможить его в Украине.

Нарушителям также грозит наложение ареста на банковские счета и имущество.

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Напомним, ранее сообщалось:

В августе минувшего года Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект №4644-д, которым внесла изменения в Таможенный кодекс.

Закон снижает штраф за незаконное пребывание авто в Украине со 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи гривен. После уплаты штрафа можно или вывезти авто за границу, или растаможить его в Украине.

До того Кабинет министров анонсировал растаможку авто в Украине с помощью Дии.