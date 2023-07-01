"Разрушительное влияние на режим Путина": шеф ЦРУ о бунте ЧВК Вагнера

Евгений Пригожин заявил о лживом поводе войны РФ с Украиной, напомнил Уильям Бернс.

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Уильям Бернс оценил ситуацию в РФ / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Вооруженный мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина продемонстрировал разрушительное влияние на Россию войны против Украины, заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

"Поражает то, что Пригожин предшествовал своим действиям сокрушительным обвинением Кремля в лживом обосновании вторжения в Украину и ведения войны российским военным руководством", – цитирует Бернса Reuters.

Он считает, что влияние этих слов и действий будет ощущаться еще некоторое время: "Яркое напоминание о разрушительном влиянии войны Путина на его собственное общество и его собственный режим".

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Бернс назвал мятеж "вооруженным вызовом российскому государству", но заявил, что это "внутреннее дело России, в котором Соединенные Штаты не принимали и не будут принимать никакого участия".

Ситуация вокруг бунта ЧВК Вагнера:

Ранее сообщалось о том, что Кремль после военного мятежа ЧВК Вагнер намерен взять под контроль "глобальную империю" Евгения Пригожина. Москва уже заявила своим партнерам в Африке, что вагнеровцы больше не будут действовать самостоятельно. Они продолжат свою "работу" за рубежом, но уже с новым руководством.

Американское издание The Wall Street Journal, пишет, что после ситуации с военным мятежом Пригожина Кремль решил взять под свой полный контроль ЧВК Вагнера.

Российский террорист Евгений Пригожин упустил свой шанс относительно мятежа в стране-агрессоре России, а его трусость привела к ликвидации частной военной компании "Вагнера", главарем которой он был. Об этом ранее написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Горе побежденным... Особенно трусам. Империю ЧВК "Вагнера" раздирают на куски падальщики, неся в клювах самые вкусные куски. ЧВК быстро лишается миллиардного государственного финансирования – на эти деньги претендуют другие властные группировки", - отметил Подоляк.

Бунт "вагнеровцев" во главе с Пригожиным также может повлиять на увеличение помощи Украине от западных партнеров, считают американские чиновники.

Во время мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина в России американские чиновники увидели уязвимые места российского диктатора. Заявления руководителя Кремля о "красных линиях" являются блефом - теперь это очень хорошо понимают в Вашингтоне, об этом недавно писало издание Politico.

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