Развал РФ или смена власти: эксперт назвал вероятного преемника Путина

Эксперт оценил перспективы РФ в войне против Украины / Фото Reuters

Президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня, заявил военный эксперт Олег Жданов.

Как подчеркнул он в материале на Главреде, Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

"Если же Запад не предоставит Украине оружие или предоставит не то, либо в недостаточном количестве, нас ждёт Минск-3. При этом российские войска останутся на тех рубежах, на которых они стоят сегодня. Это обусловлено тем, что сегодня нам вообще нечем воевать, наш запас закончился, а западный – ещё не пришёл, потому мы оказались в подвешенном положении", - говорит военный аналитик.

Вместе с тем он считает, что для России война в Украине может иметь несколько вариантов последствий, начиная от самого худшего – частичного развала Российской Федерации, когда несколько субъектов могут отколоться от нее, и до смены российской политической элиты.

"Смена власти в России – это главное, чего ожидают Соединенные Штаты. Это – основная задача, которую ставят США перед этой войной: смена политической элиты России за счёт Украины. Они рассчитывают, что в результате войны в России должен произойти дворцовый переворот. И если новая пришедшая в РФ к власти политическая сила согласится на условия Запада, то он нас тут же "сольёт", - отметил эксперт.

Он не исключил, что Запад при таких условиях будет готов остановить войну на данном этапе, и ему будет неважно, на каком рубеже остановятся наши войска. Запад будет договариваться с новой Россией на новых условиях: "В таком случае наши интересы с американскими разойдутся, как в море корабли".

"Как бы парадоксально это ни звучало, Украине сейчас выгоднее, чтобы вместо Путина к власти в России пришёл такой же "ястреб", как и он. То есть нам нужно либо успеть, пока Путин у руля, выйти на государственные границы, либо надеяться, что к власти в РФ придет такой же человек, как Путин, например, Патрушев. Говорят, именно Патрушев – главный идеолог войны в Украине, и именно он убедил Путина начать войну. Как бы дико это ни звучало, но нам это выгодно, потому что так мы сможем использовать это в свою пользу – для восстановления территориальной целостности Украины. Но это опять-таки при условии, что нам дадут оружие", - добавил Жданов.

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Напомним, ранее кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила о том, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении.

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