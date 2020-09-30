"Реально печально" - Климкин прокомментировал дебаты Трампа и Байдена

Экс-министр иностранных дел не смог пропустить первые дебаты между кандидатами в президенты США.
Стандарты дебатов американских политиков постепенно изменяются в направлении украинских стандартов публичной политической дискуссии.
Такое сообщение в среду, 30 сентября нынешнего года написал на своей странице в сервисе Twitter экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Именно так он прокомментировал первый раунд очных дебатов между кандидатами в президенты США ‒ действующим руководителем Белого дома Дональдом Трампом и Джозефом Байденом (вице-президентом в администрации Барака Обамы).
"Посмотрел дебаты кандидатом в президенты США. Ничего нового, предсказуемо и хаотично. Стандарты американских дебатов дрейфуют в направлении украинских, а не наоборот и это реально печально", – написал Климкин.
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Дебаты Трампа и Байдена - что было ранее:
- 29 сентября в городе Кливленд, штат Огайо, состоялись первые дебаты между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом - кандидатами в президенты США.
- Свои выступления политики начали со взаимных обвинений и оскорблений. Байден назвал Трампа клоуном и "худшим президентом в Америке". Кроме того, он заявил, что президент США запаниковал в условиях коронавируса, а также якобы постоянно лжет.
- В свою очередь, Трамп обвинил оппонента в том, что тот хочет лишить медицинской страховки 180 млн человек.
- Далее, президент США заявил, что сын его оппонента, Хантер, во время работы в Украине заработал "целое коррупционное состояние" (имелась в виду работа в компании Burisma). Байден опроверг все обвинения и сказал, что гордится своим сыном.