"Реально печально" - Климкин прокомментировал дебаты Трампа и Байдена

Дебаты Трампа и Байдена / Reuters

Стандарты дебатов американских политиков постепенно изменяются в направлении украинских стандартов публичной политической дискуссии.

Такое сообщение в среду, 30 сентября нынешнего года написал на своей странице в сервисе Twitter экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Именно так он прокомментировал первый раунд очных дебатов между кандидатами в президенты США ‒ действующим руководителем Белого дома Дональдом Трампом и Джозефом Байденом (вице-президентом в администрации Барака Обамы).

"Посмотрел дебаты кандидатом в президенты США. Ничего нового, предсказуемо и хаотично. Стандарты американских дебатов дрейфуют в направлении украинских, а не наоборот и это реально печально", – написал Климкин.

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