УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Россия проголосовала за обнуление сроков Путина

По данным ЦИК, в поддержку изменений в Основной закон выступили 77,93% избирателей.

2 июля 2020, 07:31
Путин
Путин получает возможность баллотироваться на пост президента еще два раза / Reuters

Российский Центризбирком обработал 99,9% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию.

Согласно подсчетам, в поддержку изменений в Основной закон выступили 77,93% избирателей. Против поправок в Конституцию выступили 21,26% участников голосования, сообщается на сайте ЦИК РФ. Таким образом, изменения в Основной закон россияне поддержали.

Основным нововведением среди более 200 поправок в Конституцию России является "обнуление" сроков президентства Владимира Путина. Таким образом, Путин сможет выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы в 2024 и 2030 годах.

Отметим, вечером 1 июля в Киеве прошла акция протеста под российским посольством, передает Telegram-канал Политика страны. Участники акции протестовали против референдума о поправках в Конституцию РФ, которые позволяют Путину вновь выдвигаться на выборах президента.

На здании посольства появилась надпись: "На мобильных участках за людей проголосовали без их ведома".

Напомним, ранее пользователи соцсетей писали, что множество жителей России проголосовали против внесения поправок в Конституцию РФ. Свои слова они иллюстрировали данными избирательных комиссий и фотокопиями протоколов.

референдум Россия Владимир Путин ЦИК новости России
Сейчас вы просматриваете новость «Россия проголосовала за обнуление сроков Путина». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:18
Отставка Смолия: названо имя возможного кандидата на пост главы НБУ
08:06
Как повлияет на курс гривни отставка Смолия: эксперты озвучили худший сценарий
07:31
Россия проголосовала за обнуление сроков Путина
07:01
Коронавирус в Украине и мире 2 июля: COVID-19 поставил новый антирекорд
06:55
Как Украина могла быстро закончить войну на Донбассе мнение
06:31
"Соски торчат": Светлана Лобода завела поклонников откровенным фото
06:02
Когда Рада примет закон об игорном бизнесе: в Слуге народа назвали дату
05:50
Тихий убийца коронавируса: ученые сделали неожиданное открытие Видео
05:27
Названы подтвержденные группы риска для заражения COVID-19
04:55
Иван Купала в 2020 году – когда отмечать и почему он самый мистический Видео
04:30
Всплеск заболеваемости коронавирусом: эксперт раскрыла причины Видео
04:02
"В реках нет воды": эколог рассказал, кто виноват в обмелении украинских водных артерий
03:22
Глобальное мировое перемирие на фоне COVID-19: в Украине рассказали об инициативе ООН
02:59
Болит печень: симптомы, причины, лечение
02:17
Как лучше понять мужчин - 15 особенностей мужской психики
01:38
Ученые назвали главную опасность молока для тела человека
00:53
Ученые разработали новый метод лечения проблем со зрением
00:19
День НЛО 2020: какой сегодня праздник 2 июля и что нельзя делать
01 июля, среда
23:58
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных к 1 июля Видео
23:30
"Опасная информация": в Слуге народа прошлись по отставке Смолия
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять