Россия проголосовала за обнуление сроков Путина

Путин получает возможность баллотироваться на пост президента еще два раза / Reuters

Российский Центризбирком обработал 99,9% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию.

Согласно подсчетам, в поддержку изменений в Основной закон выступили 77,93% избирателей. Против поправок в Конституцию выступили 21,26% участников голосования, сообщается на сайте ЦИК РФ. Таким образом, изменения в Основной закон россияне поддержали.

Основным нововведением среди более 200 поправок в Конституцию России является "обнуление" сроков президентства Владимира Путина. Таким образом, Путин сможет выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы в 2024 и 2030 годах.

Отметим, вечером 1 июля в Киеве прошла акция протеста под российским посольством, передает Telegram-канал Политика страны. Участники акции протестовали против референдума о поправках в Конституцию РФ, которые позволяют Путину вновь выдвигаться на выборах президента.

На здании посольства появилась надпись: "На мобильных участках за людей проголосовали без их ведома".

Напомним, ранее пользователи соцсетей писали, что множество жителей России проголосовали против внесения поправок в Конституцию РФ. Свои слова они иллюстрировали данными избирательных комиссий и фотокопиями протоколов.