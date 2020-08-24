Режим Лукашенко мобилизует армию: в Беларуси начался призыв военных запаса

У Лукашенко собираются привести войска в состояние полной боеготовности / president.gov.by

На территории республики Беларусь, согласно распоряжению главы Минобороны страны, стартовал третий этап проверки боевой готовности белорусских войск. После проверки власти хотят провести военные учения, так как опасаются якобы потенциального вторжения Запада.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

Согласно информации Минобороны, в Беларуси будут проверять, насколько их воинские части готовы к выполнению поставленных руководством задач. Также они намерены проверить боевую выучку войск.

В связи с этим на третьем, заключительным перед проведением учений этапе, будут призваны военнослужащие запаса и приведены в состояние полной боевой готовности отдельные воинские части.Читайте такжеЛукашенко готовит силовой вариант: армию Беларуси натравливают на демонстрантов

Ранее белорусские власти перебросили войска на свои западные границы, которые находятся неподалеку от Польши и Литвы. В Минске говорят, что существует угроза государству, поэтому они намерены провести военные учения на Гродненском направлении.

Напомним, министр обороны Беларуси Виктор Хренин пригрозил мирным протестующим применением военной силы в случае нарушения общественного порядка.

Тем временем в Беларуси продолжаются протесты против режима Лукашенко. Оппозиция призывает граждан "уволить" депутатов парламента и местных советов при помощи действующего белорусского законодательства.