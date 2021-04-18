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РФ грозят новые санкции: в США и Франции поставили условие Москве

18 апреля 2021, 18:39
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Жан-Ив Ле Дриан оценил стягивание сил РФ на восточную границу Украины.

Россия, санкции
Россия рискует "заслужить" новые санкции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не исключил новых санкций Евросоюзом в отношении России в связи с делом российского политзаключенного Алексея Навального.

"Мы уже принимали меры в ЕС, которые Россия критиковала. Мы приняли меры против конкретных людей, которые были связаны с этим (арестом Навального - Ред.). Это уже значительные санкции, но могут последовать и другие", - сказал глава МИД Франции в эфире телеканала France 3.

В то же время глава МИД Франции заявил, что "это не мешает продолжать вести диалог с Россией".

По его словам, урегулирование напряженной ситуации на украинско-российской границе зависит от руководства РФ.

"Нужна деэскалация. Нужно, чтобы президент Путин подал сигналы снижения напряженности в этом регионе", - сказал глава французского МИД.

По его словам, развертывание российских сил вблизи восточной границы Украины, на территории временно оккупированного Россией Крыма и в Азовском море, создавшее сложную ситуацию на украинско-российской границе, подтверждает т.н. "авторитарный дрейф" в России.

"Все это неприемлемо. По крайней мере, потому что существуют заключенные соглашения, которые называются минскими соглашениями. Есть дискуссионный форум, называемый "нормандским форматом", в который входят Германия, Франция, Украина и Россия и через который пытаемся продвинуться. Известно, по какому пути надо следовать", - отметил Ле Дриан.

Читайте такжеУ Байдена заговорили о новых санкциях против РФ и поставили условие МосквеОтметим, что США также рассматривают возможность введения новых санкций в отношении России по делу Навального.

Это следует из слов советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана в комментарии телеканалу CNN.

При этом американская сторона предупредила российских коллег о возможных последствиях в случае смерти политика.

"Что касается конкретных мер, которые мы примем, мы рассматриваем множество различных мер, которые мы бы ввели, и я не собираюсь публично сообщать об этом в данный момент. Но мы сообщили, что в случае смерти Навального будут последствия", - добавил Салливан.

Санкции США против России:

  • Президент США Джо Байден подписал новое распоряжение о санкциях против РФ 15 апреля.
  • Россию наказывают за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США (подрыв проведения свободных выборов, участие в злонамеренных кибератаке против США, коррумпирование иностранных правительств, нарушение международного права).
  • Санкции наложены на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму.
  • Запрещено финансовым учреждениям США участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций РФ, выпущенных после 14 июня 2021 г.
  • Санкции наложены на шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.
  • Наложены санкции на 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США.
  • США высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В личном составе есть представители российских спецслужб, указывается в сообщении.
новости России новости США Алексей Навальный новости Украины новости Франции
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