РФ грозят новые санкции: в США и Франции поставили условие Москве

Жан-Ив Ле Дриан оценил стягивание сил РФ на восточную границу Украины.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не исключил новых санкций Евросоюзом в отношении России в связи с делом российского политзаключенного Алексея Навального.
"Мы уже принимали меры в ЕС, которые Россия критиковала. Мы приняли меры против конкретных людей, которые были связаны с этим (арестом Навального - Ред.). Это уже значительные санкции, но могут последовать и другие", - сказал глава МИД Франции в эфире телеканала France 3.
В то же время глава МИД Франции заявил, что "это не мешает продолжать вести диалог с Россией".
По его словам, урегулирование напряженной ситуации на украинско-российской границе зависит от руководства РФ.
"Нужна деэскалация. Нужно, чтобы президент Путин подал сигналы снижения напряженности в этом регионе", - сказал глава французского МИД.
По его словам, развертывание российских сил вблизи восточной границы Украины, на территории временно оккупированного Россией Крыма и в Азовском море, создавшее сложную ситуацию на украинско-российской границе, подтверждает т.н. "авторитарный дрейф" в России.
"Все это неприемлемо. По крайней мере, потому что существуют заключенные соглашения, которые называются минскими соглашениями. Есть дискуссионный форум, называемый "нормандским форматом", в который входят Германия, Франция, Украина и Россия и через который пытаемся продвинуться. Известно, по какому пути надо следовать", - отметил Ле Дриан.
Читайте такжеУ Байдена заговорили о новых санкциях против РФ и поставили условие МосквеОтметим, что США также рассматривают возможность введения новых санкций в отношении России по делу Навального.
Это следует из слов советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана в комментарии телеканалу CNN.
При этом американская сторона предупредила российских коллег о возможных последствиях в случае смерти политика.
"Что касается конкретных мер, которые мы примем, мы рассматриваем множество различных мер, которые мы бы ввели, и я не собираюсь публично сообщать об этом в данный момент. Но мы сообщили, что в случае смерти Навального будут последствия", - добавил Салливан.
Санкции США против России:
- Президент США Джо Байден подписал новое распоряжение о санкциях против РФ 15 апреля.
- Россию наказывают за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США (подрыв проведения свободных выборов, участие в злонамеренных кибератаке против США, коррумпирование иностранных правительств, нарушение международного права).
- Санкции наложены на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму.
- Запрещено финансовым учреждениям США участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций РФ, выпущенных после 14 июня 2021 г.
- Санкции наложены на шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.
- Наложены санкции на 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США.
- США высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В личном составе есть представители российских спецслужб, указывается в сообщении.