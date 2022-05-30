Артиллерия и ракеты на границе Сумщины: РФ перебрасывает новые войска и технику

В Курскую область прибывает большое количество личного состава минобороны РФ.
На границу Сумской области отправлены дополнительные войска и вооружение, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.
По его данным, в Курскую область, на границу с Украиной, перебрасывают артиллерию и ракетные установки, сообщает Медуза.
Глава российского региона уточнил, что в Курскую область "уже прибыло и прибывает большое количество личного состава Минобороны, дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок".
"Все направлено на то, чтобы обезопасить мирный и созидательный труд жителей Курской области, обеспечить безопасность жизни и здоровья", - добавил Старовойт.
Ранее сообщалось, что на территории Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. Как рассказал губернатор граничащего с Украиной российского региона Роман Старовойт, обрушение конструкций железнодорожного моста на 67-м километре ж/д сообщения Суджа-Сосновый Бор произошло в 11:20 по местному времени.
Напомним, в приграничном с Украиной российском Белгороде образовательные учреждения города оказались заминированы: на место выезжали спецслужбы, чтобы проверить здания.
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