Роскошная усадьба в центре города: как живет любимая дочь Путина

Как живет дочь Путина / mirror.co.uk, reuters

В российском городе Санкт-Петербурге нашли роскошный дом, в котором проживает 19-летняя дочь президента РФ Владимира Путина.

Как сообщают журналисты британского издания Mirror, Розова живет в пент-хаусе площадью более 400 квадратных метров, а вот адрес квартиры в Санкт-Петербурге стал доступен после слива данных "Яндекс Еды".

Хакеры опубликовали имена, номера телефонов и адреса, куда курьеры возили заказы.

В перечне нашлась информация о вероятной дочери Владимира Путина и мультимиллионерши Светланы Кривоногих. Данные приложения свидетельствуют, что Розова по указанному адресу неоднократно заказывала еду.

Дочь Путина живет в роскошной усадьбе

"Жилой комплекс находится в историческом центре Санкт-Петербурга в 5 минутах от Невского проспекта. В клубном доме 77 квартир и 4 пентхауса стоимостью 2,3 млн долларов. Все квартиры продаются с полной отделкой и мебелью по авторскому проекту от дизайнера Роберто Молон", – говорится в сообщении.

Имение является одним из самых дорогих в Петербурге, поскольку оно расположено в районе "золотого треугольника".

Дом похож на дворец в стиле арт-деко, он оборудован оздоровительным центром с бассейном и роскошным сервисом.

Сообщается, что владелицей квартиры является мама Луизы Розовой – Светлана Кривоногих.

Настоящее имя Луизы Розовой – Елизавета Кривоногих, ее мать Светлана в 90-х была обычной уборщицей и жила в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге. После знакомства с Путиным она неожиданно стала мультимиллионершей.

В 2003 году Кривоногих родила дочь Лизу, которая невероятно похожа на президента РФ. Сейчас бывшая любовница Путина является одной из богатейших людей в России. Ей принадлежит горнолыжный курорт "Игора" и недвижимость в Монако.

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