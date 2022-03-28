УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Роскошная усадьба в центре города: как живет любимая дочь Путина

28 марта 2022, 23:38

Жилой комплекс находится в историческом центре Санкт-Петербурга в 5 минутах от Невского проспекта.

Как живет дочь Путина / mirror.co.uk, reuters

В российском городе Санкт-Петербурге нашли роскошный дом, в котором проживает 19-летняя дочь президента РФ Владимира Путина.

Как сообщают журналисты британского издания Mirror, Розова живет в пент-хаусе площадью более 400 квадратных метров, а вот адрес квартиры в Санкт-Петербурге стал доступен после слива данных "Яндекс Еды".

Хакеры опубликовали имена, номера телефонов и адреса, куда курьеры возили заказы.

В перечне нашлась информация о вероятной дочери Владимира Путина и мультимиллионерши Светланы Кривоногих. Данные приложения свидетельствуют, что Розова по указанному адресу неоднократно заказывала еду.

Дочь Путина живет в роскошной усадьбе

"Жилой комплекс находится в историческом центре Санкт-Петербурга в 5 минутах от Невского проспекта. В клубном доме 77 квартир и 4 пентхауса стоимостью 2,3 млн долларов. Все квартиры продаются с полной отделкой и мебелью по авторскому проекту от дизайнера Роберто Молон", – говорится в сообщении.

Имение является одним из самых дорогих в Петербурге, поскольку оно расположено в районе "золотого треугольника".

Дом похож на дворец в стиле арт-деко, он оборудован оздоровительным центром с бассейном и роскошным сервисом.

Сообщается, что владелицей квартиры является мама Луизы Розовой – Светлана Кривоногих.

Настоящее имя Луизы Розовой – Елизавета Кривоногих, ее мать Светлана в 90-х была обычной уборщицей и жила в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге. После знакомства с Путиным она неожиданно стала мультимиллионершей.

В 2003 году Кривоногих родила дочь Лизу, которая невероятно похожа на президента РФ. Сейчас бывшая любовница Путина является одной из богатейших людей в России. Ей принадлежит горнолыжный курорт "Игора" и недвижимость в Монако.

Читайте также:

viber
война в Украине Путин новости
Реклама
Популярное
Конец войны в Украине: астролог составила точный проноз на 2022 год и рассказала, когда наступит мирКонец войны в Украине: астролог составила точный проноз на 2022 год и рассказала, когда наступит мир Гороскоп на сегодня, 26 марта 2022: Близнецам – удача, Львам – давняя мечтаГороскоп на сегодня, 26 марта 2022: Близнецам – удача, Львам – давняя мечта Гороскоп на апрель 2022 для Водолеев: ложный диагноз, травма и возвращение домойГороскоп на апрель 2022 для Водолеев: ложный диагноз, травма и возвращение домой Путина может убить его же дочь и эта возможность возрастает - эксперт по РФПутина может убить его же дочь и эта возможность возрастает - эксперт по РФ Война России против Украины провалилась и стала опасной для самой РФ - ГиркинВойна России против Украины провалилась и стала опасной для самой РФ - Гиркин

Последние новости

23:45

"На Меркель лежит большая часть вины": Politico назвало "полезных идиотов" Путина в Германии

23:38

Роскошная усадьба в центре города: как живет любимая дочь ПутинаВидео

23:37

"У Путина агония": эксперты проанализировали "лунное лицо" главы РФ и назвали его диагноз

23:03

Путин и Шойгу прячутся в ядерных бункерах на Урале: появились подробностиВидео

23:00

Российский военный - ключевая фигура в аннексии Крыма признал провал путинской армии

Реклама
22:52

Андрей Хлывнюк, лидер Бумбокса, показал, как выглядит после осколочного ранения в лицо

22:19

Корбан объяснил спокойную ситуацию в ДнепреВидео

22:16

Абрамович передал Путину записку от Зеленского: диктатор пришел в ярость и пообещал "уничтожить" всехВидео

21:57

Ведущей Наталье Мосейчук и ее родителям звонят с жуткими угрозами из ФСБВидео

21:43

Оккупанты подняли радиоактивную пыль на ЧАЭС: сотрудники станции назвали это самоубийством

21:28

Победитель Оскара-2022 Уилл Смит ударил ведущего по лицу в прямом эфире за публичное оскорблениеВидео

21:22

В Сумской области оккупанты зверски пытали мужчину, он умерВидео

21:16

У Украины есть свои агенты в Кремле - глава ГУР

20:50

От снега до +22: какой будет погода в апреле в Украине и на Пасху 2022Видео

20:31

"Путин не пойдет на компромисс": в США оценили вероятность завершения войны в Украине мирным путем

20:23

Оскар-2022: названы победители 94-ой церемонии вручения наград Американской академии киноискусствФото

20:10

Приметы на 30 марта: что нельзя делать в день Теплого Алексея и как не попасть в бедуВидео

19:58

У Кремля планы на 30 и 60 суток по войне в Украине - украинская разведка

19:47

У членов украинской делегации после переговоров с РФ появились признаки химического отравления - WSJВидео

19:22

Переговоры Украины и РФ: у Эрдогана сообщили важные подробностиВидео

Реклама
19:17

Обезумливание войной: почему Россию ждут долгие годы нищеты и унижениймнение

19:16

Что делать при отравлении: врач рассказал алгоритм действий и назвал основные симптомы

19:06

Кулинарный шедевр за 20 минут: готовим вкуснейший печеночный хлебВидео

18:33

Минобороны РФ приказало снимать фейки "издевательств над пленными" в Украине

18:23

"Мы вас спасаем от вашей хунты": Камалия рассказала, чего наслушалась от Киркорова, Лорак и своей тетиВидео

18:19

Под Сумами оккупант специально переехал родителей с сыном

18:05

Война в Украине: астролог составила гороскоп для Киева

17:53

Более 5000 тысяч убитых и сотни искалеченных детей: оккупанты полностью уничтожили МариупольВидео

17:45

Взять Одессу без Николаева нельзя, а за Херсоном у оккупантов шаткое положение – генерал-майор СБУ

17:32

СМИ рассказали о передаче Арменией РФ 4 истребителей для борьбы против Украины

17:02

Кадыров в Мариуполе: пропагандисты "перебросили" диктатора из Киева - его встретил мертвый генерал РФВидео

17:01

ВСУ освободили Ирпень: оккупанты пошли за русским кораблемВидео

16:46

Приметы на 29 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:45

Если Путин не одержит победы в Украине, его сдадут свои же рабымнение

16:41

Российский пленный: "командир приказал готовить мешки для трупов - для нас же"Видео

16:40

Большая семерка отказалась платить РФ за газ в рублях – у Путина грозятся перекрыть топливо в Европу

16:33

"Всем страшно стало - напились": бурят-оккупант пьяный попал в плен к ВСУ

15:45

Знаменитый кот Степан из Харькова собрал деньги для помощи животным в Украине

15:17

Путина защищают черные маги: украинские мольфары объявили войну российскому диктатору

15:02

"Люблю микрофон и сзади без смазки": Коля Серга высмеял "любителя Путина" Баскова

Реклама
14:46

Привлечете удачу и невероятное богатство: приметы на апрель, которые принесут небывалый успехВидео

14:38

У РФ тысячи танков, которые идут на Украину: Зеленский разнес Запад за слабые действия против Москвы

14:27

Трудности через 7-10 дней: Почему Россия меняет тактику атакимнение

14:15

Зеленский рассказал о том, как агрессоры похищают и убивают мэров украинских городов

14:03

"Третья говнострелковая рота": Могилевская помогла пропагандистам Кремля с поиском "биолабораторий" в Украине

13:49

Су-35, которым пугают НАТО, превратился в груду металла за 50 млн под Харьковом: что известно о "сверхсамолете" ПутинаВидео

13:48

"Боятся России – вот и все": Зеленский раскритиковал Макрона и Германию из-за позиции по войне

13:42

Агрессорам российское командование выдали просроченные пакеты для перевязки

13:14

Гороскоп Таро на апрель: Овнам - везение, Тельцам - счастливый исход, Близнецам - вынужденный переездВидео

13:09

Коридор вокруг Киева и блокада путей: в Минобороны назвали план России по захвату столицы

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять