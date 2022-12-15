Россия без Путина: элиты в РФ не выпускают диктатора к людям - военный ВСУ

Русская элита тестирует реакцию глубинного русского народа на отсутствие царя в эфире, рассказал Кирилл Сазонов.

Элиты в РФ не выпускают диктатора к людям / сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин не будет выступать на большой пресс-конференции. Скорее всего, ему просто нечего сказать. Среди других причин – состояние здоровья.

Решение было принято несмотря на то, что уже был срежиссирован список вопросов и ответов, заявил в комментарии 24 каналу военный ВСУ Кирилл Сазонов.

По его словам, ситуация в РФ очень плохая – и с экономикой, и с мобилизацией, и с войной в Украине, с международной изоляцией, и с дипломатией.

"Потому никакие заготовленные вопросы и ответы не спасают. Действительно сказать нечего, поэтому приходится молчать", - отметил Сазонов.

Также он рассказал о конспирологической теории, согласно которой русская элита тестирует реакцию глубинного русского народа на отсутствие царя в эфире.

"Будут ли переживать, расстраиваться, скучать – или всем пофиг. Если пофиг, значит можно его изымать из обращения как ветхую купюру", – подытожил Сазонов.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина. В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит. Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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