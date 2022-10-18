Россия готовит бомбоубежища в Москве: Пономарев назвал неожиданную причину

Россия готовит бомбоубежища в Москве / скриншот

Подготовка бомбоубежищ в Москве и просьба стран-союзников к своим гражданам покинуть Россию является частью кремлевской пропаганды.

Таким образом Путин повышает ставки в контексте ядерного шантажа Запада, отметил российский оппозиционный политик Илья Пономарев. Также он добавил, что нацелено все на американскую аудиторию.

"Если послать сообщение американцам, что мы готовимся к обмену ядерными ударами, то тогда это начинает приобретать смысл. Это такой пропагандистский трюк поднятия ставок. Мы видели резкий рост тревожности среди россиян. Там часть связана с угрозой мобилизации, но большая часть связана с угрозами ядерной войны. Поэтому то, что Путин это делает, то это большее-меньшее зло", - считает Пономарев.

Также он подчеркнул, что именно Москва попросила своих союзников обратиться к своим гражданам с просьбой покинуть Россию.

"Выглядит так, что Москва попросила руководство этих стран об этом сказать своим гражданам. Чтобы страху нагнать в мире: вот видите, союзники что-то знают, что будет происходить. Я уверен, что инициатива исходила из Москвы. Это не вопрос удержания их в поле влияния. Просто с этими людьми контакт нормальный, им можно технически передать сообщение. Но аудитория у этого точно такая же, как у сообщения про бомбоубежища. Это не россияне и не жители этих стран, эта аудитория - Вашингтон", - объяснил политик.

Удары по Украине иранскими дронами-камикадзе

Около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали украинскую столицу дронами-камикадзе моделей Shahed. Несколько "прилетов" дронов со взрывами были зафиксированы в Шевченковском районе города. Один из дронов разрушил жилой дом. Из-под развалин достали тела четырех человек. Более 16 семей остались без квартир.

Вечером 17 октября жителей Киевской области предупредили о работе сил противовоздушной обороны. Позже сообщалось о пролете дронов под Киевом и взрывы.

Утром 18 октября также были "прилеты" по Киеву. Взрывы прогремели на левом берегу. Сообщалось, что 3 ракеты ударили в объект энергообеспечения.

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