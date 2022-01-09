Россия круглосуточно перебрасывает военных в Казахстан / Reuters

Россия продолжает круглосуточно перебрасывать военных и технику ВДВ в Казахстан. Ранее прибывшая в Казахстан группа российских военных уже приступила к выполнению боевой задачи.

Как сообщает Минобороны России, самолетами военнотранспортной авиации с аэродромов Московской и Ивановской областей продолжается переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

Загруженные техникой самолеты Ил-76 ночью взлетают с аэродрома Чкаловский. Затем они приземлятся на аэродромы Алматы и Житыген в Казахстане.

В составе воздушной группировки, созданной Минобороны РФ для круглосуточной переброски подразделений и техники российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, задействовано более 70 самолетов Ил-76.

"Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан", — добавили в министерстве.Отмечается, что ранее прибывшая в Казахстан группа военных уже приступила к выполнению боевой задачи.

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Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января – их спровоцировало повышение цены на сжиженный газ, митингующие требовали уменьшить его стоимость. Но спустя несколько дней митингующие начали требовать отставки правительства, искоренения коррупции и кумовства в политике. Уже к 4 января протесты охватили почти все крупные города страны и переросли в массовые столкновения с полицией.

5 января президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.

Чтобы унять протесты, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). После этого обращения премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности ОДКБ, сообщил о решении направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

После этого Организация Договора о коллективной безопасности направила контингент в Казахстан. В его состав вошли подразделения из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии.

7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ открывать огонь по участникам массовых акций протеста на поражение без предупреждения.

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