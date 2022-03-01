"Россия, оставь, иди домой, прекрати агрессию": глава Евросовета обратился к РФ с призывом

Глава Евросовета заявил, что сохранение свободы демократии сейчас - не только вопрос Украины, а международное дело, которое они поддержат масштабными санкциями / УНИАН

Глава Евросовета Мишель Шарль на заседании Европарламента заявил, что сохранение свободы демократии сейчас - не только вопрос Украины. Это международное дело.

По его словам ложь Путина сейчас пытается оправдать брутальную агрессию, с которой российские войска ведут боевые действия на территории Украины.

Также он эмоционально обратился непосредственно к руководителям РФ с призывом закончить вторжение и возвращаться домой. Он говорил от всех членов Европарламента.

"Россия, оставь, иди домой, прекрати агрессию – это один месседж ото всех. Мы давим максимально на Россию, на лидеров, мы укрепляем поддержку украинского народа, он очень мужественен", - заявил Шарль.

Также он отметил, что усиление масштабных и серьезных санкций будет проводиться в кратчайшие сроки, и будет направлено непосредственно на Путина и Лаврова.

Реклама

Другие новости: