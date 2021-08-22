Россия припугнула США "жестким ответом" на новые санкции

Россия припугнула США из-за Навального / Reuters

В России припугнули власти США и пообещали "жесткий и адекватный ответ" на новые санкции США за отравление оппозиционера Алексея Навального. Москва отмечает, что давить на нее бесполезно, сообщает прессс-служба МИД России.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в ход снова якобы пошла "провокация с мнимым отравлением Навального".

"Все это выглядит жалко и обреченно, свидетельствуя о неспособности Вашингтона отказаться от высокомерного хамства и нежелании считаться с реальностью, зная наперед, что давить на Россию бесполезно, а наш ответ, как всегда, будет жестким и адекватным", - говорится в ее заявлении.

Она подчеркнула, что новые санкции из-за Северного потока-2 и Навального идут вразрез с духом договоренностей, достигнутых на женевском саммите президентами России и США.

Новые санкции США - о чем ранее писал Главред:

Напомним, 20 августа президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить санкции в связи с "определенными энергетическими проектами России".

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Таким образом новые ограничения могут коснуться газопровода Северный поток-2.

Издание этого указа связано с "угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", сказано в тексте.

Собственность связанных с энергопроектами РФ иностранных лиц могут быть заблокированы по указанию госсекретаря и Минфина США.