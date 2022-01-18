Давление на Украину и реализация "Минска" по Донбассу: в России разразились требованием к США

Сергей Лавров / Reuters

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о том, что США, дескать, не должны распространять сведения о планах Москвы на новую военную агрессию против Украины, которые РФ считает "спекуляцией". По его словам, вместо этого Штаты якобы должны заставить Киев пойти на реализацию Минских соглашений по Донбассу.

Как сообщает пресс-служба МИД России, об этом он заявил по итогам телефонного разговора с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Беседа состоялась во вторник, 18 января, перед поездкой американского чиновника с официальным визитом в Украину.

В частности, Лавров сказал, что Москва рассматривает информацию о возможном военном вторжении России в Украину как, дескать, "спекуляции" и призвал Блинкена не распространять такие сведения. Как утверждает российский дипломат, вместо этого Вашингтон, дескать, должен заставить Киев реализовать "Минск".

"В контексте ситуации на юго-востоке Украины министр призвал госсекретаря не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии", а заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме Минские соглашения", - подчеркивается в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.

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