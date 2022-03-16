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Россия вместо Байдена ввела санкции против его умершего отца

16 марта 2022, 04:58

Джен Псаки с сарказмом прокомментировала "зеркальный ответ" Москвы на введенные США санкции против России и указала российским чиновникам на их неграмотность.

Джен Псаки
Джен Псаки прокомментировала санкции РФ против Байдена / Фото Reuters

Россия ввела санкции против президента США Джо Байдена, американских политиков и сотрудников госструктур, которые теперь не смогут въехать в РФ. Тем не менее нынешний американский лидер все же сможет обойти российские ограничения, если захочет. Дело в том, что, как уточнила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Россия ввела санкции не против президента Байдена, а против его отца, который давно умер.

Псаки с сарказмом прокомментировала "зеркальный ответ" Москвы на введенные Соединенными Штатами и другими странами суровые санкции против РФ и указала российским чиновникам на их неграмотность, пишет издание The Independent.

"В первую очередь, я бы отметила, что официально фамилия президента пишется "Байден-младший", поэтому они, возможно, санкционировали его отца, пусть он почивает с миром", - сказала Псаки журналистам.

Кроме Джо Байдена, под российскими санкциями оказались министр обороны Ллойд Остин, глава ЦРУ Уильям Бернс, советник национальной безопасности Джейк Салливан, а также бывший госсекретарь и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки отметила, что никто из них не планирует туристические поездки в Россию.

"Никто из нас не имеет там банковских счетов, доступа к которым мы могли бы лишится, поэтому идем дальше", – иронически добавила она.

Читайте такжеВ США выяснили, есть ли основания полагать, что Путин сошел с умаКак сообщал Главред, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки поделилась мнением, когда и как закончится война в Украине.

По ее словам, ответ на этот вопрос знает президент страны-агрессора Владимир Путин.

"Ну, финал (войны в Украине, - ред.) – это действительно вопрос к президенту Путину. Мы полностью разрушили его экономику. Мы оказали военную помощь, гуманитарную помощь украинцам, позволив им сопротивляться гораздо дольше, чем ожидало руководство",– сказала Псаки и добавила, что Путин сам должен определить, как выглядит для него дальнейший путь.

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