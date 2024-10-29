Россия во время 'ядерных' тренировок использовала Х-101: все подробности

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- Тренировки прошли на авиабазах "Оленья" и "Энгельс-2"
- Информация о пусках крылатых ракет отсутствует
Российские оккупанты использовали крылатые ракеты Х-101 во время тренировок стратегической авиации, говорится в сообщении OSINT-сообщества Tracking.
Так называемые ядерные учения, по словам наблюдателей, прошли с 21 по 26 октября в районах авиабаз "Оленья" и "Энгельс-2".
Ту-95МС были снаряжены ракетами Х-101, отмечают они.
В то же время наблюдатели не фиксировали реальные пуски ракет во время этих тренировок. Информация об этом отсутствует.
Аналитики пообещали следить за новыми анонсированными Путиным тренировками стратегических сил ядерного сдерживания.
Ядерные учения РФ - последние новости
Как писал Главред, Путин объявил о проведении очередной тренировки стратегических сил сдерживания с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. В то же время глава страны-агрессора пригрозил, что Россия и в дальнейшем будет "совершенствовать все компоненты ядерной триады".
"Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по применению ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет", - сказал Путин на совещании 29 октября.
В то же время, по данным СМИ, Россия провела испытания ракет на значительное расстояние в тысячи километров, имитируя массированный ядерный удар в ответ на якобы возможную атаку противника.
Следует отметить, что репутацию России как "ядерной державы" подмочили неудачные пуски носителя ядерной БЧ "Сармата". Ракета взорвалась не во время ее пуска, а в шахте, оставив огромный кратер и разрушив часть испытательной площадки.
Ядерный шантаж Кремля
29 февраля 2024 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин во время обращения к российскому Федеральному собранию продолжил пугать мир ядерным оружием, утверждая, что их ядерные силы в полной готовности. Путин также объявил о разработке новых вооружений, таких как крылатые ракеты "Буревестник" и система "Посейдон".
Также Путин угрожал странам Запада ракетным ударом в ответ на их план размещения войск в Украине. Он подчеркнул, что Россия также имеет оружие, которое может поражать цели на территории Запада, включая ядерное. Эта угроза стала ответом на заявление президента Франции о возможном размещении западных войск в Украине.
В свою очередь лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на ядерные угрозы Путина, заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие.
Между тем заместитель генсека НАТО Мирча Джоане считает, что ядерные угрозы российского диктатора Путина базируются на психологическом запугивании, а не на конкретных планах.
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