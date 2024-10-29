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Россия во время "ядерных" тренировок использовала Х-101: все подробности

Яна Ставская
29 октября 2024, 19:56
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OSINT-аналитики объяснили активность бортов Ту в течение прошедшей недели.
Россия во время 'ядерных' тренировок использовала Х-101: все подробности
РФ продолжает "бряцать" ядерным оружием / Коллаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine

Главное:

  • Тренировки прошли на авиабазах "Оленья" и "Энгельс-2"
  • Информация о пусках крылатых ракет отсутствует

Российские оккупанты использовали крылатые ракеты Х-101 во время тренировок стратегической авиации, говорится в сообщении OSINT-сообщества Tracking.

Так называемые ядерные учения, по словам наблюдателей, прошли с 21 по 26 октября в районах авиабаз "Оленья" и "Энгельс-2".

видео дня

Ту-95МС были снаряжены ракетами Х-101, отмечают они.

В то же время наблюдатели не фиксировали реальные пуски ракет во время этих тренировок. Информация об этом отсутствует.

Аналитики пообещали следить за новыми анонсированными Путиным тренировками стратегических сил ядерного сдерживания.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Какими самолетами РФ обстреливает Украину/ Инфографика Главреда

Ядерные учения РФ - последние новости

Как писал Главред, Путин объявил о проведении очередной тренировки стратегических сил сдерживания с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. В то же время глава страны-агрессора пригрозил, что Россия и в дальнейшем будет "совершенствовать все компоненты ядерной триады".

"Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по применению ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет", - сказал Путин на совещании 29 октября.

В то же время, по данным СМИ, Россия провела испытания ракет на значительное расстояние в тысячи километров, имитируя массированный ядерный удар в ответ на якобы возможную атаку противника.

Следует отметить, что репутацию России как "ядерной державы" подмочили неудачные пуски носителя ядерной БЧ "Сармата". Ракета взорвалась не во время ее пуска, а в шахте, оставив огромный кратер и разрушив часть испытательной площадки.

Ядерный шантаж Кремля

29 февраля 2024 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин во время обращения к российскому Федеральному собранию продолжил пугать мир ядерным оружием, утверждая, что их ядерные силы в полной готовности. Путин также объявил о разработке новых вооружений, таких как крылатые ракеты "Буревестник" и система "Посейдон".

Также Путин угрожал странам Запада ракетным ударом в ответ на их план размещения войск в Украине. Он подчеркнул, что Россия также имеет оружие, которое может поражать цели на территории Запада, включая ядерное. Эта угроза стала ответом на заявление президента Франции о возможном размещении западных войск в Украине.

В свою очередь лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на ядерные угрозы Путина, заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие.

Между тем заместитель генсека НАТО Мирча Джоане считает, что ядерные угрозы российского диктатора Путина базируются на психологическом запугивании, а не на конкретных планах.

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