Саакашвили раскрыл маршрут своего возвращения в Грузию

Михаил Саакашвили / GettyImages

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о том, как вернулся в страну перед тем, как его задержали правоохранители.

На грузинском ТВ показали запись, сделанную Саакашвили в лесу в западной части страны. В своем обращении Саакашвили рассказал о том, как попал в Грузию.

"Всем привет из одного из лесов западной Грузии. Я оказался здесь через третью страну. После того как я узнал, что [богатейший человек Грузии, основатель правящей партии "Грузинская мечта" и бывший премьер страны] Бидзина Иванишвили отправил [премьер-министра Ираклия] Гарибашвили в Азербайджан, мой самолет, на который я ехал в 2 часа ночи, должны были сбить в этих странах", — рассказал Саакашвили.

Он добавил, что решил въехать в Грузию "менее комфортным способом" при помощи друзей из разных стран. Саакашвили также заверил, что находится в курсе событий, происходящих в стране.

Бывший президент также рассказал, что его порадовал аромат деревьев из родных мест, где он столько времени не был. "Вы не представляете, каково это, когда вы 8 лет не были в стране, которую любите больше жизни. Это для меня самое главное сейчас, что бы ни случилось, я достиг цели для себя", — сказал Саакашвили.

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Задержание Саакашвили в Грузии

Ранее Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми.

"Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", - заявил он.

Позднее стало известно о его задержании.

После этого у президента Владимира Зеленского заговорили о "мести" и пообещали помощь Саакашвили.