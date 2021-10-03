Саакашвили рассказал, как попал в Грузию перед задержанием

Михаил Саакашвили заявил о том, что въехал в Грузию с соблюдением всех правил и процедур.
Задержанный в Тбилиси бывший президент Михаил Саакашвили рассказал о том, как попал на территорию Грузии.
Он сказал, что он въехал в страну с соблюдением всех правил и процедур, сообщила одна из лидеров Национального движения Тина Бокучава после того, как проведала бывшего президента Грузии в Руставском пенитенциарном учреждении №12, сообщается в Facebook Саакашвили.
Как пояснила Бокучава журналистам, она задала этот вопрос в разговоре с Саакашвили. По ее словам, бывший президент не посчитал нужным говорить о дополнительных деталях.
"Поскольку этот вопрос был у журналистов, я попыталась получить от него информацию в связи с этим. Он сказал, что въехал в страну с соблюдением всех правил и процедур, однако говорить о дополнительных деталях он не считает целесообразным", - заявила Бокучава.
По ее же словам, экс-президент продолжает голодовку, поскольку считает себя политзаключенным.
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Возвращение Саакашвили в Грузию
Ранее Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми.
"Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", - заявил он.
Позднее стало известно о его задержании.
После этого у президента Владимира Зеленского заговорили о "мести" и пообещали помощь Саакашвили.