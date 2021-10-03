УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Саакашвили рассказал, как попал в Грузию перед задержанием

3 октября 2021, 01:38
Прослушать новость
Остановить

Михаил Саакашвили заявил о том, что въехал в Грузию с соблюдением всех правил и процедур.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии / Скриншот

Задержанный в Тбилиси бывший президент Михаил Саакашвили рассказал о том, как попал на территорию Грузии.

Он сказал, что он въехал в страну с соблюдением всех правил и процедур, сообщила одна из лидеров Национального движения Тина Бокучава после того, как проведала бывшего президента Грузии в Руставском пенитенциарном учреждении №12, сообщается в Facebook Саакашвили.

Как пояснила Бокучава журналистам, она задала этот вопрос в разговоре с Саакашвили. По ее словам, бывший президент не посчитал нужным говорить о дополнительных деталях.

"Поскольку этот вопрос был у журналистов, я попыталась получить от него информацию в связи с этим. Он сказал, что въехал в страну с соблюдением всех правил и процедур, однако говорить о дополнительных деталях он не считает целесообразным", - заявила Бокучава.

По ее же словам, экс-президент продолжает голодовку, поскольку считает себя политзаключенным.

Реклама

Читайте такжеСаакашвили грозит экстрадиция: в Тбилиси объяснили, как экс-президент попал в Грузию

Возвращение Саакашвили в Грузию

Ранее Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми.

"Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", - заявил он.

Позднее стало известно о его задержании.

После этого у президента Владимира Зеленского заговорили о "мести" и пообещали помощь Саакашвили.

viber
Михаил Саакашвили новости Грузии
Сейчас вы просматриваете новость «Саакашвили рассказал, как попал в Грузию перед задержанием». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на октябрь-2021: Стрельца ждет полоса везения, а Козерога – бесконечная борьбаГороскоп на октябрь-2021: Стрельца ждет полоса везения, а Козерога – бесконечная борьба Гороскоп на 1 октября 2021 для всех знаков Зодиака: риск ограбления, болезнь и разочарование в любвиГороскоп на 1 октября 2021 для всех знаков Зодиака: риск ограбления, болезнь и разочарование в любви Назван самый полезный в мире хлеб: готовить всего 20 минутНазван самый полезный в мире хлеб: готовить всего 20 минут Между Киевом и Москвой вспыхнул новый конфликт из-за переименования города в УкраинеМежду Киевом и Москвой вспыхнул новый конфликт из-за переименования города в Украине "Украинцы будут умирать дома": врач объяснил, чем грозит промедление с введением локдауна"Украинцы будут умирать дома": врач объяснил, чем грозит промедление с введением локдауна

Последние новости

02:16

В Минздраве пояснили, кто из педагогов находится "под бдительным контролем"

01:38

Саакашвили рассказал, как попал в Грузию перед задержанием Видео

00:51

"Покупки считаем не деньгами, а гонорарами": Кухар рассказала о шопоголизме и зависти коллег

00:19

Гороскоп на 3 октября 2021 для всех знаков Зодиака: серьезные убытки или пустые обещания Видео

02 октября, суббота
23:55

Зеленский загадочно высказался об идее баллотироваться на второй срок

Реклама
23:54

Украину накроет мощный антициклон: синоптики назвали сроки еще одного бабьего лета Видео

23:27

Во Львове роженица скончалась от COVID: сердце остановилось после смерти ребенка Видео

22:36

Укрзализныця угодила в громкий скандал с "бездомными" пассажирами

22:04

В Минздраве рассказали об опасности вируса папилломы человека

21:09

Выяснилось, когда украинцы смогут голосовать на выборах онлайн

20:35

Ляшко назвал сроки производства первой украинской вакцины от коронавируса Видео

20:34

Выборы в Грузии: обнародованы первые результаты экзит-полов

20:04

В Грузию прибыли мать и сын Саакашвили Видео

20:00

Самая модная обувь осень-зима 2021 2022, которую не захочется снимать ни в дождь, ни в снег Фото Видео

19:59

Мендель похвасталась "шабашем" и устроила смелую фотосессию, показав неожиданное тату

19:31

Отставка Разумкова: почему это никак не повлияет на политические расклады мнение

18:50

"Не хватает опыта": Зеленский выдвинул претензии "слугам народа" и назвал их троечниками Видео

18:34

В Украине взлетят цены на сигареты: сколько будет стоить пачка

18:25

В Киеве состоялась выучка "тотальное сопротивление"

17:55

Прицеп задавил 9-летнего мальчика: под Одессой катание детей на тракторе закончилось трагедией

Реклама
17:35

Саакашвили грозит экстрадиция: в Тбилиси объяснили, как экс-президент попал в Грузию Видео

16:56

"Ногу собирают": Шефир рассказал о состоянии водителя, раненого во время покушения Видео

16:22

Отставка Разумкова: Зеленский назвал ошибку спикера, в Слуге народа произошел "бунт" Видео

15:54

Ясько ответила на хейт после признания о романе с Саакашвили Видео

15:40

Как часто можно красить волосы и почему Видео

15:22

Съезд в Трускавце: Зеленский прибыл на форум, "слуги" собрали подписи за отставку Разумкова Видео

14:54

Венедиктова заявила, что против Порошенко открыто много уголовных дел Видео

14:53

В Мариуполе мужчина на глазах у ребенка зарезал нового мужа своей бывшей и похитил 9-летнюю дочь Видео

14:49

Задержание Саакашвили: Киев требует допуска консула, в Тбилиси ответили Видео

13:36

"Покупал украшения в кредит": Кухар раскрыла, как Стоянов завоевал ее сердце

13:32

Лежала без сознания в гараже: под Киевом 48-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю

12:43

"Слуга народа" Тищенко в Трускавце обматерил своего однопартийца Видео

12:16

"Он гражданин Украины": Кулеба заявил, что МИД окажет поддержку Саакашвили Видео

12:13

Нападение на копов в Чернигове: один капитан полиции погиб, второй - в реанимации

11:38

Письмо из грузинской тюрьмы: Саакашвили обвинил Путина в своем задержании Видео

11:02

Сначала в утробе погиб малыш, через полчаса - мать: во Львове умерла роженица с подтвержденным COVID

10:51

Киевлянам не удастся избежать вакцинации от коронавируса - Кличко

10:40

"Украинцы будут умирать дома": врач объяснил, чем грозит промедление с введением локдауна Видео

10:19

Гороскоп на 2 октября 2021 для всех знаков Зодиака: вещие сны, денежные потери, судьбоносная встреча Видео

10:11

Лунный гороскоп на неделю 4-10 октября: обман близкого человека или финансовое благополучие Видео

Реклама
10:10

Тела двух маленьких девочек и мальчика обнаружила бабушка: 26-летняя полячка задушила троих детей

09:51

Бритни Спирс освободилась от опеки отца и полностью разделась - пикантные фото

09:28

Начало октября порадует теплом: синоптик дал детальный прогноз погоды в Украине на выходные Видео

08:56

23-летний украинец трагически погиб в Польше

08:17

Коронавирус в Украине 2 октября: за сутки - почти 12 тыс. новых больных, жертв - более 200

08:06

В Украине цены на газ перешагнули отметку в 30 гривен: поставщики обнародовали тарифы на октябрь

07:45

"ДНР" получила подлый удар в спину от братской России мнение

07:34

"Единая военная база с РФ": Лукашенко рассказал, как его защитит Путин в случае внешней агрессии

07:10

Покровская суббота в октябре 2021: когда, что нельзя и можно делать в этот день, молитва

06:30

Неудобный Разумков: почему Слуга народа инициировала отставку спикера Рады мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять