Саакашвили рассказал, как попал в Грузию перед задержанием

Михаила Саакашвили задержали в Грузии / Скриншот

Задержанный в Тбилиси бывший президент Михаил Саакашвили рассказал о том, как попал на территорию Грузии.

Он сказал, что он въехал в страну с соблюдением всех правил и процедур, сообщила одна из лидеров Национального движения Тина Бокучава после того, как проведала бывшего президента Грузии в Руставском пенитенциарном учреждении №12, сообщается в Facebook Саакашвили.

Как пояснила Бокучава журналистам, она задала этот вопрос в разговоре с Саакашвили. По ее словам, бывший президент не посчитал нужным говорить о дополнительных деталях.

"Поскольку этот вопрос был у журналистов, я попыталась получить от него информацию в связи с этим. Он сказал, что въехал в страну с соблюдением всех правил и процедур, однако говорить о дополнительных деталях он не считает целесообразным", - заявила Бокучава.

По ее же словам, экс-президент продолжает голодовку, поскольку считает себя политзаключенным.

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Возвращение Саакашвили в Грузию

Ранее Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми.

"Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", - заявил он.

Позднее стало известно о его задержании.

После этого у президента Владимира Зеленского заговорили о "мести" и пообещали помощь Саакашвили.