СБУ перехватила разговоры агрессора: раскрыты планы России по захвату Украины

СБУ перехватила разговоры агрессора / Фото Reuters

Служба безопасности Украина обнародовала перехваченный разговор российских омоновцев. В беседе оккупанты обсуждали так называемую "спецоперацию" России в Украине: они открыто назвали свои действия "войной". При этом самонадеянно заявляли, что захватят территорию Украины за три дня.

Об этом сообщает Главред со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Ситуацию под Гостомелем омоновцы охарактеризовали так: "Мы ехали все в одной колонне: красноярцы первыми, наши вторыми, за нами кемеровские, за кемеровскими – СОБР кемеровский".

В итоге красноярцев разбили из танков и минометов в "дым". Подразделение авторов разговора также понесло тяжелые потери, а вот силовики из Кемерово из огненного мешка успели выскочить.

"Но и у них – один 200-й и три 300-е. О наших вообще ничего не известно. Сколько там "наваляло" нашим, никто не знает", – признался один из оккупантов.

Реклама

Что происходит в Украине 3 марта 2022:

Ранее в ОП раскрыли детали переговоров с РФ. Украина и РФ в ближайшее время создадут каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров.

Также Кулеба назвал главное условие Украины на переговорах с РФ. Глава МИД Украины рассказал, над чем будет работать украинская делегация.

Наступление РФ захлебнулось, оккупанты массово сдаются в плен. В качестве примера СБУ приводит случай в Николаеве, где захваченные российские десантники не пытались сопротивляться. Часть сразу сдалась в плен. Впоследствии возле Николаева добровольно сдались в плен шесть российских танкистов.