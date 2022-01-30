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"Сделают больно всем россиянам": санкции США могут разрушить экономику РФ полностью – NYT

30 января 2022, 11:05

Боль, вызванная санкциями, может спровоцировать народный гнев против президента России Владимира Путина.

Джо Байден
Санкции США могут разрушить экономику РФ полностью – NYT / Фото Reuters

Самые смелые меры, которыми пригрозил президент США Джо Байден для сдерживания вторжения в Украину, могут разрушить всю российскую экономику. В то же время они окажут влияние и на экономики других стран.

Как сообщает The New York Times, масштабные санкции, которые американские чиновники угрожают ввести против России в случае вторжения в Украину, могут повлечь за собой обвал рубля, крах фондового рынка и другие формы финансовой паники, которые "сделают больно" почти всем россиянам - от миллиардеров и чиновников до обычных семей среднего класса.

Меры воздействия на Москву включают в себя санкции против ее крупнейших банков и финансовых учреждений, что неизбежно повлияет на повседневную жизнь россиян.

Бывший высокопоставленный чиновник в Офисе политики экономических санкций Госдепартамента времен Обамы Эдвард Фишман констатирует, что анонсированные Байденом санкции ударят по всей российской экономике.

"Если администрация Байдена выполнит свою угрозу ввести санкции против крупных российских банков, это отразится на всей российской экономике", — сказал Эдвард Фишман.

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Он добавил, что "это определенно повлияет на обычных россиян".

Вашингтон планирует "выбить" опоры, на которых держится вся российская финансовая система.

Издание предполагает, что санкционная стратегия США связана с политическими и экономическими рисками. Отмечается, что ни одна страна никогда не пыталась ввести широкие санкции против таких крупных финансовых институтов и экономики размером с российскую. Аналитики говорят, что "быстрый и суровый" ответ, который обещали официальные лица США, может потрясти крупные экономики, особенно в Европе, и даже поставить под угрозу стабильность мировой финансовой системы.

Некоторые аналитики также прогнозируют, что в ответ на жесткие санкции Путин может остановить поставки природного газа в Европу или осуществить кибератаки на американскую и европейскую инфраструктуру.

"Боль, вызванная санкциями, может спровоцировать народный гнев против президента России Владимира Путина. Но история показывает, что страна не сдается легко, и стойкость является важной частью ее национальной идентичности. Официальные лица США также чувствительны к мысли о том, что их можно рассматривать как наказывающих российский народ — восприятие, которое может подпитывать антиамериканизм и заявления Путина о том, что его страну преследует Запад", - говорится в статье.

В настоящее время США пытаются сформировать такой набор мер воздействия, который нанесет максимально сильный удар по России, и одновременно сдержит экономические ударные волны по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах.

Ранее в Белом доме заявили, что санкции США в случае вторжения России в Украину скажутся на деловых и экономических интересах президента Владимира Путина и ударят по всему российскому руководству.

Британское правительство начало работу над новыми санкциями, которые должны ослабить российскую экономику, если Кремль начнет вторжение в Украину. Предполагается, что Великобритания рассмотрит "ядерный" вариант поддержки отстранения России от международной платежной системы SWIFT.

viber
новости США The New York Times Владимир Путин санкции США вторжение России Джо Байден
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