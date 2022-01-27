Санкции США ударят по Путину и всему руководству РФ - Белый дом

В США не исключают введения санкций против Путина / Reuters

Санкции США в случае вторжения России в Украину скажутся на деловых и экономических интересах президента Владимира Путина и ударят по всему российскому руководству.

Как заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пакет антироссийских санкций будет выходить далеко за рамки того, что было сделано при введении ограничительных мер в 2014 году.

"Это включает последствия для деловых и экономических интересов президента России Владимира Путина и руководства российского правительства", - заявила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что политика американского правительства традиционно заключается в том, что оно публично не "исключает никакие варианты действий" до непосредственного введения санкций.

При этом Псаки дала понять, что это не означает, что все, о чем говорилось в последнее время, будет в первоначальном пакете санкций.

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Санкции против России

25 января президент США Джо Байден заявил, что США введут санкции против России в случае вторжения в Украину. Ограничения могут задеть лично президента РФ Владимира Путина.

Ранее издание Financial Times сообщало, что если Россия пойдет на сценарий военного вторжения на территорию Украины, ЕС может отключить страну от международной межбанковской системы платежей SWIFT. Санкции могут быть введены и против крупного российского бизнеса.

В США подтвердили, что Вашингтон рассматривает все возможные варианты санкций против России на случай вторжения в Украину. Речь идет, в том числе, и об отключении Москвы от SWIFT. Штаты опровергли информацию прессы из Германии о том, что на Западе отказались от запуска таких мероприятий.

В Конгрессе США появился новый законопроект, который предусматривает санкции против России за военное вторжение в Украину. В документе указывается, что ограничения направлены против окружения президента Путина, газопровода Северный поток-2, физических лиц и на отключение России от SWIFT.

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