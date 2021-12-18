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Сделка Байдена и Путина и риск капитуляции Запада перед РФ: эксперт призвал Украину к действиям

18 декабря 2021, 05:28
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В США происходит бунт из-за политики администрации Байдена в отношении России, сказал Андрей Пионтковский.

США Россия
Украина должна воздействовать на ситуацию, связанную с возможной сделкой Байдена и Путина – политолог / Reuters

Украина должна обратить внимание и воздействовать на ситуацию, связанную с бунтом американских политических элит и большинства в Конгрессе против политики помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в отношении России, во избежание подписания сделки между Кремлем и Белым домом. Фактически это может стать капитуляцией Запада перед Россией. Сейчас Киев удачно справляется с данным вызовом, участвует в дискуссии и мобилизует своих сторонников. Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что в США сейчас происходит переполох. Американский истеблишмент, а также большинство в Сенате и Палате представителей, выступают против политики в отношении России, которую проводит помощник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Киев должен оказывать воздействие на данную ситуацию.

Читайте такжеУкраина вне НАТО и блокада расширения Альянса: у Байдена ответили на "большую сделку" России и США"Гораздо важнее воздействовать на то, что сейчас происходит в Вашингтоне — это такой бунт американского истеблишмента, большинства Сената и Конгресса против предательской политики Сэлливана, помощника Байдена по национальной безопасности", - отметил эксперт.

По его словам, Салливан звонил в Кремль, после чего в Москве выразили готовность при любой возможности подписать документ о гарантиях России. Такое соглашение может стать капитуляцией западного мира перед российским государством.

"Сэлливан звонил в Кремль по поводу российского ультиматума, и уже через полчаса Ушаков, который наиболее ястребиные заявления против Украины и Запада делает и угрожает военным ответом на несогласие с российскими ультиматумами, готов вылететь в любую точку земного шара для подписания документа о гарантиях России, то есть фактически о капитуляции Запада", - отметил Пионтковский.

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Также эксперт добавил, что данный вопрос является важным для дипломатии Украины, которая успешно справляется с таким вызовом и уже мобилизует своих сторонников.

"Вот это очень важное направление для украинской дипломатии. Она удачно с ним справляется, министр иностранных дел активно участвует в дискуссии в Вашингтоне и мобилизует сторонников Украины", - подчеркнул Андрей Пионтковский.

Смотрите видео ТСН – чем завершились переговоры Байдена и Путина

Переговоры Байдена и Путина

Диалог хозяина Белого дома Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным прошел 7 декабря. Переговоры состоялись на фоне концентрации Россией войск у границ Украины и обвинений Москвы в адрес НАТО в, дескать, угрозе границам российского государства.

По итогам переговоров в Белом доме заявили, что Байден предупредил Путина о применении коллективным Западом серьезных мер в том случае, если Россия пойдет на прямое военное вторжение в Украину.

Президент США Байден поддержал территориальную целостность и суверенитет Украины и призвал урегулировать сложную ситуацию путем политического диалога.

Также в Вашингтоне рассказали о том, что США из-за ситуации с войсками РФ у границ Украины готовы к новым поставкам вооружений Киеву и не гарантируют Москве невступление украинского государства в Североатлантический альянс.

Хозяин Кремля Владимир Путин на переговорах с Джо Байденом обвинил Украину в нарушении договоренностей по Донбассу. В Москве назвали ситуацию на востоке Украины главной темой дискуссии. Россияне требуют, чтобы США гарантировали отказ Киева от курса на вступление в НАТО и нерасширения Альянса на восток.

Советник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден решительно предупредил Путина о серьезных мерах воздействия Вашингтона на Москву в случае военной операции России против Украины. Речь идет о тех мероприятиях, которые не были реализованы в 2014 году.

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