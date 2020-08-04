Дания разрешила Газпрому достроить Северный поток-2: подробности

Газпром получил шанс достроить Северный поток-2 / Reuters

При строительстве российского газового проекта Северный поток-2 можно использовать суды с якорями, так как в Датский апелляционный энергетический совет не было жалоб по данному вопросу. Газпром получает право на продолжение прокладывания газопровода на незаконченных участках в Дании.

Такую информацию сообщает ТАСС.

В сообщении датского энергоагентства отмечается, что никаких апелляций на решение о разрешении использования судов с якорями для строительства Северного потока-2 не было.

"Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получал никаких апелляций на решение ДЭА (Датское энергетическое агентство) от 6 июля 2020 года, разрешающего Nord Stream 2 AG использовать суда с якорями", - подчеркнули в апелляционном совете.

Следовательно, Газпром получил право на прокладку труб газопровода к юго-восточной части острова Борнхольм. Чтобы закончить строительство Северного потока-2, россиянам нужно проложить 160 километров труб в Дании.Читайте такжеУ Путина рассказали, почему США не помешают строительству Северного потока-2

Однако не факт, что строительство удастся завершить из-за американских санкций. Недавно представители Вашингтона провели переговоры с подрядчиками Северного потока-2, в процессе которых строго предупредили компанию о санкциях в связи с обслуживанием строительства российского газопровода.

Впрочем, политический эксперт Эфган Нифти полагает, что санкции США не помешают окончанию строительства Северного потока-2. Однако после его реализации у проекта начнутся проблемы из-за высокой конкуренции на европейском энергорынке.