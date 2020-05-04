УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Германия официально поддержала завершение строительства Северного потока-2

4 мая 2020, 17:31

Берлин считает, что проект несет значительную экономическую выгоду.

Северный поток-2
Германия планирует достроить Северный поток-2 / Reuters

Правительство Германии официально одобрило завершение строительства Северного потока – 2 и намерено оказывать поддержку всем компаниям, которые участвуют в стройке.

Кабмин ФРГ на сайте обнародовал документ, в котором указано, что Германия относится к проекту, как к экономически выгодной перспективе.

По мнению немецких властей, замедление строительства Северного потока — 2 угрожает энергобезопасности страны. Они полагают, что инфраструктура страны достаточно диверсифицирована, чтобы обеспечить снабжение страны ресурсами на время приостановки строительства.

В Берлине отметили, что считают санкции со стороны Вашингтона неуместными, но при этом не будут требовать от Штатов материальной компенсации.

Как ранее сообщалось, немецкая деловая газета Handelsblatt утверждает, что Федеральное агентство по сетям отклонит заявку компании Nord Stream 2 AG на вывод Северного потока-2 из действия норм газовой директивы Европейского союза.

Напомним, польское правительство планирует наложить арест на активы корпорации Газпром в Европе как компенсацию, которую Арбитражный суд в Стокгольме (Швеция) присудил к выплате энергетическому концерну PGNiG (ПГНиГ) - в рамках рассмотрения жалобы официальной Варшавы на цены за поставляемый в республику российский газ. 

Северный поток-2 новости Германии
Сейчас вы просматриваете новость «Германия официально поддержала завершение строительства Северного потока-2». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:53
"Заразить 2 миллиона человек и проскочить пандемию": названа цель Лукашенко
17:31
Германия официально поддержала завершение строительства Северного потока-2
17:16
Выход России из карантина: у Путина назвали сроки
17:06
В Украине втихую взвинтили тарифы на электроэнергию почти на 50% Видео
17:00
Ветер любви 27 и 28 серия смотреть онлайн 04-05-2020 Видео
16:59
Доплатили по 83 копейки за борьбу с Ковидом: в Виннице медики вышли на протест Видео
16:54
Киев ушел под воду после мощного ливня с градом Фото Видео
16:31
Мосийчук показал, как Эпицентр наплевал на решение Кабмина – фото
16:30
Женская обувь 2020 лето – в моду вернулись сандалии из 1960-х: фото Фото
16:20
Редкач обозвал тренера Усика сепаратистом и потребовал выгнать его из Украины Видео
15:56
Лукашенко рассказал, когда беларусы снова переизберут его на пост президента
15:47
Мощная магнитная буря в начале мая накрывает головы – что делать Видео
15:38
Россия пыталась украсть у Великобритании данные о вакцине от Ковида  - СМИ Видео
15:11
Сервис доставки еды Uber Eats уходит из Украины: что известно
14:52
"Них*я себе, богохульство": Линдеманн стал Иисусом
14:50
Побьет градом и смоет дождями: украинцам дали штормовое предупреждение Видео
14:36
Рейтинг Слуги народа резко обвалился: кто проходит в новую Раду – опрос
14:31
Кличко назвал дату, когда Киев начнет выходить из карантина Видео
14:18
Скандальный ресторан Тищенко закрыли: Аваков озвучил решение по Велюру
14:16
В Украине с 11 мая откроют парикмахерские и стоматологии: полный список "поблажек" Видео
14:00
Летний маникюр: в моде маникюр сухоцветы и облака на ногтях - фото Фото
13:52
Зеленского берут "на слабо": кому выгоден конфликт президента с мэрами мнение
13:49
Новые клещи карантина: у Зеленского сделали неожиданное заявление
13:29
Карантин в Украине продлили: Кабмин решил пока оставить украинцев дома Видео
13:22
Оксана Самойлова подала на развод - фото
13:18
Мэр Черкасс сделал дерзкий выпад в адрес Зеленского и Авакова
13:13
Белорусский эксперимент: страна без карантина готовится к окончанию эпидемии Видео
13:04
Отлупили до сотрясения: журналист рассказал об издевательствах полицейских-садистов
12:35
Рейтинг Зеленского просел: опрос показал фаворитов президентской гонки
12:32
Посевной лунный календарь огородника на май 2020 – когда что сажать Видео
12:32
Почему Китай скрывал опасность коронавируса: США докопались до истины Видео
12:32
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 4 мая
12:24
Музыкант группы Ласковый май скончался из-за инсульта Видео
12:15
Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии Видео
11:57
Смягчение карантина: в Минздраве резко ответили взбунтовавшемуся мэру Черкасс
11:51
Все фильмы Lionsgate получили новые даты выхода
11:41
Гороскоп на 5 мая для всех знаков Зодиака: кого ждет шикарный подарок, а кого - новая любовь
11:39
Руководителя Национального института рака обвиняют в мошенничестве - СМИ актуально
11:34
Россия вошла в "большую семерку": коронавирус "хватает" по 10 тысяч россиян за сутки Видео
11:27
"Почему в*льву не видно?": жена Морозюка взбудоражила развратным фото
11:26
"Золотая" компенсация: Тимошенко похвасталась миллионными барышами
11:02
Коронавирус уходит из Италии: в стране отменили жесткий карантин Видео
10:50
В МОЗ пошли на резкое смягчение карантина: когда планировать операции и госпитализацию
10:43
Человек-паук: появился полный список фильмов вселенной
10:30
Заболеть коронавирусом опять: ВОЗ нашла причину повторного заражения Ковидом Видео
10:21
Золота дзиґа 2020 - список победителей
10:14
Украину ждет пик заболевания коронавирусом: ученые дали тревожный прогноз
10:08
Как Кремль рисует сказочную статистику по коронавирусу мнение
10:05
Мої думки тихі 2020 - лучший фильм нового украинского кинематографа Видео
09:32
"Дай выстрелю": Парасюк рассказал, как на Майдане стрелял в милиционеров Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять