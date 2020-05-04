Германия официально поддержала завершение строительства Северного потока-2

Германия планирует достроить Северный поток-2 / Reuters

Правительство Германии официально одобрило завершение строительства Северного потока – 2 и намерено оказывать поддержку всем компаниям, которые участвуют в стройке.

Кабмин ФРГ на сайте обнародовал документ, в котором указано, что Германия относится к проекту, как к экономически выгодной перспективе.

По мнению немецких властей, замедление строительства Северного потока — 2 угрожает энергобезопасности страны. Они полагают, что инфраструктура страны достаточно диверсифицирована, чтобы обеспечить снабжение страны ресурсами на время приостановки строительства.

В Берлине отметили, что считают санкции со стороны Вашингтона неуместными, но при этом не будут требовать от Штатов материальной компенсации.

Как ранее сообщалось, немецкая деловая газета Handelsblatt утверждает, что Федеральное агентство по сетям отклонит заявку компании Nord Stream 2 AG на вывод Северного потока-2 из действия норм газовой директивы Европейского союза.

Напомним, польское правительство планирует наложить арест на активы корпорации Газпром в Европе как компенсацию, которую Арбитражный суд в Стокгольме (Швеция) присудил к выплате энергетическому концерну PGNiG (ПГНиГ) - в рамках рассмотрения жалобы официальной Варшавы на цены за поставляемый в республику российский газ.