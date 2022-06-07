Шойгу похвастался сухопутным коридором в Крым

Шойгу похвастался сухопутным коридором и подачей воды в Крым с материка / коллаж фото УНИАН

7 июля агрессоры из России окончательно открыли автомобильный путь с территории страны-агрессора по временно оккупированной материковой части Украины в аннексированный полуостров Крым. Об этом заявил тамошний руководитель Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

По ее словам, оккупанты якобы уже возобновили подачу воды на аннексированный полуостров.

"Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым. Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-крымскому каналу на Крымский полуостров", ‒ сказал Шойгу.

По его словам, якобы окончательное восстановление дорожной сети вместе с подачей воды "создает благоприятные условия для развития аграрной отрасли на освобожденных территориях".

Также Шойгу говорит, что страна-агрессор планирует отремонтировать и снова запустить железнодорожное движение между РФ, Донбассом, Украиной и Крымом на шести участках.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что российский диктатор Владимир Путин, министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу и руководитель русского Генштаба Валерий Герасимов уже не подписывают никакие официальные бумаги, которые так или иначе касаются войны против Украины.

Как говорит правозащитник из РФ Владимир Осечкин - так руководство России уже понемногу заметает следы, мысленно ведя подготовку к Международному трибуналу по военным преступлениям в Гааге и пытается максимально обезопасить себя.

До того секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на своей странице в сервисе микроблогов Twitter писал, что Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу готовили концлагеря для украинцев в Западной Сибири.

Задача русинской орды - уничтожить нашу страну, наш народ, колонизировать Украину", - писал Данилов.

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